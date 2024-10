Due ori per il Cus Pisa alla Gran fondo di canottaggio

Pisa, 22 ottobre 2024 – Il Cus Pisa conquista due medaglie d’oro nella tappa toscana del Campionato italiano di Gran Fondo 2024, che si è svolta lo scorso week end sul Canale dei Navicelli. Un en plein significativo per i due equipaggi iscritti alle gare con i successi dell’Otto Master Under 43 maschile. L’ammiraglia, di nuovo in acqua a rappresentare il cherubino dopo anni di assenza, vince la tappa con il miglior tempo di giornata del sabato e si candida come outsider per aggiudicarsi il Tricolore Master nelle prossime tappe. In barca c’erano Edoardo Margheri, Mirko Barbieri, Luca Romani, Francesco Meoni, Matteo Pedani, Flavio Ricci, Luigi Mostardi ed Anthony Sguera e Raffaella Mastrochicco al timone della Lega Navale di Barletta a completare l’equipaggio.

La seconda medaglia è invece arrivata dal Due senza di Alessandro Bernardini e Dario Iacopini, che dopo aver vinto un oro e un bronzo ai Campionati nazionali universitari due settimane fa, si conferma infatti re della specialità anche a Pisa e si impone davanti a tutti nella categoria universitari, infliggendo più di un minuto di distacco ai secondi classificati del Pescate SC. Soddisfatto il responsabile della sezione canottaggio del Cus: “Stiamo cercando di creare un gruppo quanto più eterogeneo possibile sia per età che per genere. I più pronti ed esperti hanno già cominciato con le gare, come testimonia anche questo weekend a Pisa con ottimi risultati. Abbiamo anche ragazzi adolescenti e ragazze che frequentano l’università che si sono approcciati al canottaggio da poche settimane ma che si dicono entusiasti e volenterosi di mettersi alla prova nel corso del 2025. I nostri allenatori Edoardo Margheri e Luca Romani si stanno dando da fare quotidianamente per organizzare gli allenamenti al meglio e la dirigenza non fa mancare il suo sostegno a tutti noi. Speriamo di proseguire su questa strada e certamente la nuova struttura della Canottieri Antoni, promessa dal Comune, sarà fondamentale per mantenere questo slancio”.