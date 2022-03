Livorno, sequestrati 158 chili di cocaina al porto: vale 40 milioni di euro

Livorno, 11 marzo 2022 - Maxi operazione in Toscana contro il narcotraffico. La guardia di finanza di Livorno e la locale Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm) hanno scoperto un traffico internazionale di droga in arrivo al porto di Livorno, sequestrando 158 chilogrammi di cocaina purissima in un doppiofondo ricavato sul tetto di un container.

Dalla sostanza stupefacente, opportunamente tagliata, sarebbero state ricavate circa 474 mila dosi, per un valore sulle piazze di spaccio di oltre 40 milioni di euro. L'operazione, coordinata dalla Procura di Livorno, è il frutto delle analisi sui manifesti di carico delle navi mercantili provenienti da tratte a rischio effettuate congiuntamente dalle fiamme gialle e dal reparto antifrode dell'ufficio delle dogane di Livorno a contrasto dei traffici illeciti e del contrabbando in genere.

Il monitoraggio dei traffici commerciali, si spiega in una nota, è stato svolto non solo analizzando gli scali di partenza delle navi ma anche le categorie di merci - come ad esempio la frutta, la cui importazione non si è interrotta neanche durante la pandemia - nonché la tipologia di container utilizzati. Sono stati così selezionati e bloccati, per essere sottoposti a opportune verifiche, oltre 20 contenitori presenti a bordo di una nave mercantile, attraccata nel porto labronico e che aveva fatto scalo a Malta.

Se dai primi controlli non erano emerse irregolarità, successivamente, i funzionari Adm di Livorno e i Finanzieri del Gruppo di Livorno, hanno controllato alcuni pallet di merce per poi esaminare la struttura dei containers che, come nel caso di quelli frigo, si prestano a particolari metodi di contaminazione e occultamento di sostanze stupefacenti. In questo caso, però, i trafficanti avevano ideato un nuovo e ingegnoso metodo di occultamento, utilizzando un doppiofondo ricavato sul tetto del container. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Livorno che hanno dissaldato parte del tetto consentendo alle agli investigatori di estrarre e recuperare 140 panetti di cocaina purissima.