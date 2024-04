Dopo due anni riapre ad Arezzo il Consultorio Diocesano “La Famiglia”

Arezzo, 27 aprile 2024 – Si è tenuto un incontro per festeggiare la riapertura e la ripartenza del Consultorio Diocesano “La Famiglia” di via San Niccolò 51, nel centro storico di Arezzo. La sede era rimasta inattiva per circa due anni ed è stata finalmente riattivata dopo alcuni lavori di riorganizzazione.

L’evento si è svolto nei locali e nel giardino del consultorio, dove il Vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro Andrea Migliavacca si è incontrato con i membri del consiglio direttivo, i soci e i consulenti che svolgono l’attività consulenziale alla persona, alla coppia e alla famiglia.

Erano inoltre presenti rappresentanti di alcune associazioni attive nel settore socio-assistenziale.

Dopo un breve dibattito e l’intervento del Vescovo, che ha ribadito l’importanza della presenza di una struttura che accolga, ascolti e rispetti i percorsi di vita di tutti, fornendo aiuto costruttivo senza giudizi o pregiudizi, l’evento si è concluso con un piacevole momento musicale a cura della Nova Schola Cantorum Saione.

Il Consultorio “La Famiglia”, presieduto da Ettore Leandri, già da molti anni si occupa delle tematiche inerenti i rapporti della coppia e della famiglia. Obiettivo dei colloqui di consulenza è quello di accompagnare “il cliente” nella valorizzazione delle risorse personali, utili ad affrontare e risolvere il proprio disagio.

I consulenti sono operatori muniti di un’adeguata preparazione (attestato qualità AICCeF), capaci di stabilire relazioni d’aiuto professionali ed efficaci all’interno del consultorio familiare.

Oltre all’attività consulenziale, il consultorio, in collaborazione con la SICOF (scuola italiana consulenti familiari) di Roma, organizza e svolge i corsi triennali per la formazione dei consulenti familiari e i tirocini per l’accesso all’AICCeF (associazione italiana consulenti della coppia e della famiglia).

Per informazioni: [email protected]