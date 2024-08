Arezzo, 23 agosto 2024 – Domenica 25 agosto prima cerimonia ufficiale per la 146esima edizione della Giostra del Saracino. Appuntamento alle 11.00 in Piazza del Comune con la cerimonia di Estrazione delle Carriere e Giuramento dei Capitani per l’edizione della Giostra del Saracino di domenica 1 settembre.

Di seguito il programma della cerimonia:

Ore 10.30 Ritrovo dei figuranti in Piazza della Badia

Ore 10.45 Corteo degli armati per raggiungere il Palazzo dei Priori percorrendo Via Cavour, Piazza S. Francesco, Via Cesalpino e Piazza del Comune

Ore 11.00 Consegna dello “scettro” da parte del Sindaco al Maestro di Campo;

- i paggetti dei quartieri estraggono l’ordine delle carriere;

- giuramento dei Capitani dei quartieri;

- la Lancia d’Oro viene portata in Cattedrale dove rimarrà fino al giorno della Giostra

Ore 12,15 Dalla cattedrale i quartieri fanno ritorno alle rispettive sedi.

Da lunedì 26 a mercoledì 28 agosto dalle 16.30 alle 19.30 in Piazza Grande si svolgeranno le Prove dei Giostratori secondo l’ordine di carriere estratto. Giovedì 29 agosto a partire dalle 17.00 è in programma la Simulazione di Gara che vedrà i giostratori misurarsi contro il Buratto con un unico tiro: secondo l’ordine di carriere estratto prima correranno le riserve dei quattro quartieri e a seguire i giostratori titolari. Venerdì 30 agosto alle 21.30 Prova Generale dedicata alla memoria del professore Giuseppe Pasquini mentre sabato 31 alle ore 11.30 in Piazza San Francesco si svolgerà la Cerimonia di Bollatura dei Cavalli e Investitura dei Giostratori.