Disagi intollerabili sulla viabilità casentinese: Lorenzoni scrive alla Provincia

Arezzo, 13 agosto 2024 – Il neo sindaco di Poppi e Presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino Federico Lorenzoni, definisce intollerabili i disagi presenti sulla Sr71 a causa dei cantieri in corso, in particolare ieri nei pressi di Rassina, dove i lavori sono sempre inspiegabilmente sospesi nel fine settimana.

"Molti sono rimasti bloccati nel traffico in località Fontechiara, a Corsalone, gia' ad un chilometro di distanza dal cantiere sul viadotto” cosi' Lorenzoni si rivolge alla Provincia, stazione appaltante, e alla Regione, ente proprietario, per chiedere un intervento immediato ed una diversa programmazione dei lavori oppure la riapertura del vecchio tracciato, in modo da smaltire il traffico, tenuto conto che i lavori sono in ritardo di diversi mesi.

“Avevo chiesto una diversa gestione dei lavori gia' in campagna elettorale, anche con la possibilità di riattivare il vecchio tracciato soltanto a senso unico. Eletto Sindaco ho scritto alla Regione Toscana e all'assessore ai trasporti. E' possibile che nel nostro territorio ci siano simili inefficienze, che mettono a rischio la stagione turistica e la salute di cittadini e lavoratori?

Mi chiedo cosa debba succedere per rimuovere il problema”.