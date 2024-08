Dichiarazioni dei redditi e Isee nel settembre del Caf Acli

Arezzo 26 agosto 2024 – La volata finale delle dichiarazioni dei redditi e il calcolo dell’Isee per le tasse universitarie. Il mese di settembre sarà caratterizzato da un’intensa attività per il Caf Acli in virtù di due importanti adempimenti fiscali che interesseranno famiglie, lavoratori e pensionati, con gli operatori che resteranno a disposizione per garantire consulenza, assistenza e affiancamento. Le diverse sedi del centro fiscale aclista diffuse tra Arezzo, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Poppi e Bibbiena affiancheranno i cittadini per illustrare le novità, fornire informazioni, raccogliere i documenti necessari e completare correttamente entrambe le procedure.

Particolari attenzioni saranno orientate verso l’Isee che misura il livello economico di ogni nucleo familiare, andando a determinare il conseguente accesso a bonus, sussidi o prestazioni agevolate. Il calcolo deriva da voci di ricchezza quali proprietà immobiliari, rendite finanziarie e redditi vari, con un risultato ponderato da un intreccio di variabili matematiche e non matematiche per cui è importante affidarsi alle professionalità di un operatore fiscale per arrivare a fotografare la situazione complessiva del nucleo familiare. Con l’avvio dell’anno accademico alle porte, questa certificazione è fondamentale per il calcolo del pagamento delle tasse universitarie e per ottenere esenzioni o riduzioni, con la mancata presentazione dell’Isee che comporta l’applicazione dell’aliquota massima.

Una data fissata sul calendario è lunedì 30 settembre con la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il 730, il più comune e diffuso modello, è già predisposto dall’Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale del contribuente, ma l’intermediazione del Caf Acli è importante per effettuare le verifiche, per apportare eventuali modifiche e per portare a buon termine l’operazione, con l’assunzione della responsabilità sulla pratica che libera il contribuente da eventuali future contestazioni. Gli operatori illustreranno anche le novità dell’attuale campagna fiscale quale la possibilità di effettuare il 730 anche per i contribuenti con sostituto di imposta incapiente e per i cittadini con redditi da lavoro occasionale che in precedenza erano chiamati a presentare il Modello Redditi, oltre all’opportunità di iniziare a fruire dei benefici delle detrazioni del Superbonus in dieci rate per le spese sostenute nel 2022. Il completamento della pratica fiscale da parte di lavoratori e pensionati permetterà poi di ricevere gli eventuali rimborsi Irpef. Per entrambi i servizi è possibile fissare un appuntamento chiamando lo 0575/21.700, inviando una mail a [email protected] o scrivendo su WhatsApp allo 0575/18.22.800.