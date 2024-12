Dicembre 2024: nasce il VinoBioassociativo

Arezzo, 19 dicembre 2024 – Dicembre 2024: Nasce il Vino Bioassociativo

Strada del Vino Terre di Arezzo è lieta di presentare il progetto innovativo ed unico nel suo genere dell’azienda Tenuta Le Muricce di Mercatale Valdarno (Ar), da anni storica associata di Strada del Vino, che a dicembre 2024, annuncia con orgoglio la nascita della loro esclusiva linea Bioassociativa.

Hai mai desiderato un vino che rispecchi il tuo carattere? Da oggi, questa idea diventa realtà grazie a Tenuta Le Muricce con il loro Vino Bioassociativo, un connubio perfetto tra gusto, introspezione e innovazione, grazie a studi avanzati, analisi approfondite e la passione per la psicologia e il neuromarketing.

Cos'è il Vino Bioassociativo?

Ognuno di noi è unico, con caratteristiche personali che ci distinguono. La linea di vini Bioassociativi si basa su questa unicità, ispirata dagli studi del titolare, Alessio Rossi, sulle caratteristiche caratteriali di ognuno di noi e in collaborazione con il loro enologo.

Questa innovativa esperienza si traduce in tre vini esclusivi, ognuno progettato per rappresentare diverse sfaccettature della personalità umana. Non è solo una questione di gusto: è un viaggio che unisce scienza, arte e introspezione.

Come funziona il Vino Bioassociativo?

Ogni persona è una combinazione unica di sfumature. Partendo da questa idea, è stato sviluppato un sistema che, attraverso un breve test basato su comportamenti e tratti caratteriali, ti aiuta a scoprire quale vino è più compatibile con il tuo profilo.

La linea aziendale comprende vini realizzati con blend selezionati, maturazioni particolari e caratteristiche studiate per rispecchiare tratti distintivi del carattere umano e dalle personalità. In ogni bottiglia prevale una sfumatura diversa, da qui il collegamento con il nostro essere.

Perché scegliere il Vino Bioassociativo?

Il vino Bioassociativo non è un semplice prodotto, ma un’esperienza da vivere. Scoprire il proprio vino significa immergersi in un percorso sensoriale e personale, dove il calice che hai tra le mani parla di te.

Quando e dove provare il Vino Bioassociativo?

A partire da gennaio 2025, il Vino Bioassociativo sarà protagonista di eventi esclusivi. Durante queste esperienze uniche, sarà possibile partecipare al test, scoprire il tuo vino ideale e degustarlo in un contesto che celebra l’unicità di ogni partecipante. La partecipazione all'evento è necessaria per capire al meglio il mondo dei vini Bioassociativi.