Demos, prime firme contro l’Autonomia differenziata

Arezzo, 25 luglio 2024 – L’Osservatorio dei cattolici democratici tra i promotori aretini del Comitato “la Via Maestra”, sostiene la raccolta di firme per il referendum contro l’Autonomia differenziata. «Proposta pasticciata, passata in parlamento come “voto di scambio” tra Lega e Fratelli d’Italia.

L’Autonomia differenziata acuisce diseguaglianze tra Nord, Centro e Sud Italia, scassa i principi di cittadinanza eguale sanciti dalla Costituzione, penalizza i poveri, quelli che noi di DEMOS chiamiamo i “piccoli”.

L’Osservatorio dei cattolici democratici DEMOS chiama le aretine e gli aretini a partecipare, organizzarsi, lottare contro l’Autonomia differenziata scelleratezza che divide l’Italia firmando la proposta di referendum.

NOI VOGLIAMO BENE all’ ITALIA.

Prime firme di DEMOS contro l’Autonomia differenziata: le amiche e gli amici del Direttivo dell’Osservatorio della Rosa bianca hanno firmato il modulo referendario per l’abrogazione della legge sulla Autonomia differenziata.

“Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n.86, disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione?”

SI’.

DEMOS Osservatorio cattolici democratici