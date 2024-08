Dieci delfini a largo dell’Isola d’Elba, i ricercatori: “Un importantissimo avvistamento”

Elba (Livorno), 23 agosto 2024 – Vederli in branco non capita spesso, è ovvio che chi abbia assistito a quel momento lo ricordi come “un’emozione indescrivibile”. Siamo a otto miglia dall’Isola d’Elba. E a documentare quanto accaduto è il Centro Ricerca Cetacei che ha pubblicato sui social un meraviglioso video di un branco di delfini che nuotano.

I delfini avvistati a largo dell'isola d'Elba (Dal video sui social di Centro Ricerca Cetacei)

"Dieci delfini comuni a 8 miglia dall’Isola d’Elba – scrivono i ricercatori –. Questo è un importantissimo avvistamento, perché questa specie era diffusissima, ma è stata decimata dall'uomo fino quasi alla sparizione nel Mediterraneo. Negli anni passati abbiamo incontrato qualche esemplare fra i gruppi di Stenelle e una sola volta 6 di loro in un unico gruppo a sud di Capraia. Vederne un branco di numero superiore fra Elba e Corsica, nonostante la rarità, fa pensare in positivo per il ritorno di questi che sono forse i delfini più simpatici da incontrare, come si vede nel video”.