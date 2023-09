Deficit dell’attenzione e iperattività, al San Donato arriva l’ambulatorio dedicato

Arezzo, 7 settembre 2023 – Una risposta ambulatoriale dedicata alla cura dell'ADHD adulti (disturbo da deficit di attenzione/iperattività) all'interno dell'ospedale è quella presentata questa mattina al San Donato di Arezzo alla presenza della direttrice sanitaria della Asl Tse Simona Dei, della direttrice del dipartimeto della salute mentale Giuliana Galli e della pischiatra Tiziana Attala responsabile dell'ambulatorio Adhd adulti.

“ Si tratta di un grande risultato – ha commentato la direttrice sanitaria Simona Dei- le famiglie e gli utenti, saranno seguiti sul proprio territorio, potendo ottenere un trattamento adeguato ed efficiente”.

“Oggi – ha spiegato la direttrice del dipartimento della salute mentale Giuliana Galli-presentiamo un progetto già da tempo voluto e pensato tanto dalle Associazioni quanto dai Professionisti della nostra Azienda che grazie alla sensibilità e disponibilità della Direzione Aziendale, della Direzione del Presidio Ospedaliero e dei Direttori di Zona Distretto finalmente è possibile realizzare. Il progetto mira a dare continuità alla presa in cura dei persone già seguiti dai Servizi per l’età evolutiva ed anche a valutare e prendere in cura le persone adulte che per la prima volta hanno il sospetto di essere affetti da un Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività. E’ un progetto che consentirà ai cittadini residenti nella nostra Area vasta di usufruire di valutazioni specialistiche mirate, secondo protocolli evidence-based, all’interno del Servizio Pubblico, senza quindi dover ricorrere a consulenze private, solitamente onerose. Sarà inoltre possibile la prescrizione dei farmaci generalmente impiegati nel trattamento di tale disturbo anche se non sempre questi potranno essere dispensati a titolo gratuito nel rispetto della vigente normativa nazionale. Il percorso che ci ha condotti fino a questo importante risultato è stato stimolato condiviso supportato dall’Associazione Italiana Famiglie ADHD Aps e relative rappresentanze regionali”

“Da oggi l'ambulatorio Adhd dedicato agli adulti presso l'ospedale San Donato é inserito nel network degli altri centri pubblici del SSN. Un segno tangibile – commenta la dottoressa Tiziana Attala, psichiatra-che conferma l'attenzione che l'azienda Toscana Sud Est dedica alle problematiche psichiche, che rendono particolarmente fragile il percorso di cura di coloro che ne soffrono.

L’apertura di questo servizio consente una visibilità che facilita l' inclusività di questi pazienti, capace di influenzare positivamente la loro vita , perché si riconosce a loro un’assistenza mirata, ed integrata, soprattutto, non separata dagli altri assistiti.

L' accessibilità all'interno dell'ospedale consentendo servizi dedicati e professionisti specializzati, consentirà di fornire percorsi di cura più appropriati , mirando a migliorare la qualità di vita e a facilitare la sfida quotidiana, fortemente limitata da questo complesso disturbo.

L’utente è posto al centro del lavoro congiunto dei vari specialisti per fornire percorsi diagnostici e terapeutici integrati, e quanto più possibile personalizzati, cosi da poter fornire risposte mirate e adeguate”

PROCESSO PSICODIAGNOSTICO E TERAPEUTICO del Servizio Ambulatoriale :

1. Prima visita da prenotare tramite Cup

2. Colloquio psichiatrico: anamnesi patologica e psicopatologica (prossima e remota) valutazioni comorbidità psichiatriche

3. Test psicodiagnostici : auto ed etero somministrati

4.Esami clinici : ECG e emocromo completo, valori del fegato, elettroliti, creatinina, vit.B12, ormoni tiroide.

5. Misurazione pressione e frequenza cardiaca ad ogni visita

6. stesura del rapporto diagnostico, proposta di terapia e inserimento nel registro AIFA

7 Follow up con interventi psicoeducativi finoa stabilità clinica

8Stabilizzato invio al Csm di riferimento o MMG