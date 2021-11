Firenze, 24 novembre 2021 - L'ultima volta sarebbe stato visto lo scorso 21 novembre. Ma da allora non si hanno più notizie di Danilo Scolari, toscano, appassionato di pesca sportiva. L'uomo non ha avuto più contatti con la famiglia e gli amici e adesso sono scattate le ricerche. E' la stessa polizia maltese a diffondere la foto dell'uomo, che ha 42 anni. L'ultima volta è stato visto al porto di Birżebbuġa, città di novemila abitanti che si trova nella zona sud dell'isola. Ma da allora è come scomparso nel nulla. Indossava una muta camouflage. Ed è la stessa polizia a chiedere informazioni a chiunque sappia qualcosa.

