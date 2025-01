Da Whatsapp al fascicolo sanitario elettronico: il progetto “Amico Digitale” per gli over 65 sbarca a Barberino di Mugello e Montespertoli

Firenze, 13 gennaio 2025 – Come usare Whatsapp, come inviare un’e-mail dallo smartphone o accedere ai servizi sanitari online? Per molti over 65, questi strumenti restano un mistero o quasi, ma il progetto “Amico Digitale”, promosso dalla Fondazione CR Firenze, torna per colmare queste lacune e favorire l’inclusione digitale. Quest’anno sbarca a Barberino di Mugello e Montespertoli,con incontri gratuiti e sportelli di assistenza personalizzata.

Il progetto: giovani e anziani insieme per la cultura digitale

“Amico Digitale” punta a fornire agli anziani le competenze necessarie per affrontare le sfide della quotidianità in un mondo sempre più digitale. Gli over 65 avranno l’opportunità di partecipare a incontri tematici e, grazie all’apertura di sportelli dedicati, di ricevere supporto personalizzato su strumenti ormai essenziali e di uso quotidiani come il fascicolo sanitario elettronico, Whatsapp o i motori di ricerca.

L’iniziativa coinvolge anche i giovani universitari del programma #TuttoMeritoMio, promosso dalla Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo, chiamati ad affiancare gli anziani in qualità di facilitatori e formatori. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Montespertoli, SPI CGIL, e lo spinoff dell’Università di Firenze Terza Cultura, specializzato in formazione e accesso alla cultura scientifica e tecnologica.

Dove e quando: gli appuntamenti a Montespertoli e Barberino del Mugello

A Montespertoli gli incontri di educazione attiva inizieranno il 15 gennaio e proseguiranno fino a metà febbraio. Si terranno ogni mercoledì, dalle 16.30 alle 18.30, nella sala consiliare del Palazzo Municipale. Tra i temi trattati: creare un account e-mail, accedere ai servizi sanitari online, usare i motori di ricerca e scoprire offerte culturali digitali.

Dal 19 febbraio a luglio, lo sportello Amico Digitale sarà attivo ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18.30presso la sede dello SPI CGIL di Montespertoli. Qui, gli anziani potranno ricevere assistenza personalizzata per accedere ai servizi digitali.

A Barberino di Mugello gli incontri partiranno il 27 gennaio e proseguiranno fino a fine febbraio, ogni lunedì, dalle 14.30 alle 18.30, presso il Centro Civico.

Lo Sportello Amico Digitale aprirà il 3 marzo, nella sede dello SPI CGIL Barberino del Mugello, e sarà operativo fino a fine luglio.

«“Amico Digitale” è pensato per colmare le carenze di competenze digitali tra gli anziani, consentendo loro di accedere ai servizi della pubblica amministrazione, della sanità e ai sistemi di comunicazione di base», spiega Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione CR Firenze. E ancora: «Il progetto è strutturato come un “patto generazionale”: i giovani aiutano gli anziani, in un reciproco scambio di esperienze. I risultati ottenuti nelle precedenti edizioni a Firenze dimostrano che questa sinergia è efficace sia per diffondere la cultura digitale che per promuovere la cittadinanza attiva”.

Le attività di “Amico Digitale” sono gratuite e aperte a tutti gli over 65 interessati. Per informazioni o iscrizioni, è possibile contattare lo SPI CGIL al numero 3497200889. Per consultare il calendario completo degli incontri, visitare il sito fondazionecrfirenze.it.