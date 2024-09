Cultura, Comune di Pisa pubblica bando per contributi alle associazioni

E' stato pubblicato sul sito del Comune di Pisa il bando per la concessione di contributi ordinari per la cultura, destinato a fondazioni, associazioni, comitati, associazioni non riconosciute e altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano sede o che svolgano la loro attività nel territorio comunale e che operino nel settore di intervento che comprende cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici. L'amministrazione ha stanziato complessivamente 80mila euro, che potranno eventualmente aumentare con un provvedimento successivo.

Il bando e la modulistica da allegare alla domanda sono reperibili sul sito del Comune (https://www.comune.pisa.it/Novita/Avvisi/BANDO-CULTURA-2024) e le domande dovranno pervenire entro le 11 di lunedì 14 ottobre all’ufficio protocollo del Comune secondo una delle seguenti modalità: tramite PEC all’indirizzo [email protected], mediante raccomandata A/R oppure consegna a mano esclusivamente all’Urp. Tutte le attività finanziate dal bando devono essere realizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. Il contributo assegnabile per ogni singolo progetto non potrà essere superiore il 75% del budget totale previsto dal soggetto richiedente e non potrà comunque superare i 10mila euro. Le proposte progettuali pervenute saranno esaminate e valutate da un’apposita commissione.