Arezzo, 20 dicembre 2024 – CRT: prorogate le convenzioni con Atracto e Avo Confermata la qualità dei buoni rapporti tra la CRT e le assocazioni di volontariato. La Presidente Albarosa Fuccini ha firmato il rinnovo delle convenzioni con la Presidente di Atracto, Ivana Cannoni e con quella di Avo Valdarno, Antonella Morali. Le convenzioni, che sono state prorogate fino al 31 dicembre 2027, regolamentano la presenza dei volontari delle due associazioni all’interno della CRT. Attività finanlizzare all’aiuto e al sostegno dei pazienti ricoverati. Gli anni trascorsi hanno infatti dimostrato la grande efficacia che l'apporto dei volontari ha prodotto nella cura dei pazienti specialmente nella fase di avvicinamento al momento dell'uscita dai reparti ospedalieri. La grande umanità e empatia dei volontari, unitamente all'esperienza che ormai si è rivelata fondamentale, hanno permesso di preparare le condizioni per un rientro dei pazienti nei propri ambienti familiari con il minor impatto possibile. Questo permette di migliorare le condizioni di uscita dall'ospedale anche dovuta alla graduale ambientazione che è possibile con la presenza dei volontari. La possibilità di proseguire in questa attività anche per i prossimi tre anni è certamente una opportunità che viene offerta ai pazienti ed alle loro esigenze. La sottoscrizione delle convenzioni è perciò un momento importante che rafforza la proficua collaborazione che si è sviluppata in questi anni.