Cronisti in classe: doppia premiazione a Lastra a Signa / FOTO

Firenze, 30 maggio 2023 - È ancora tempo di festeggiamenti per il progetto “Cronisti in classe”, il campionato di giornalismo promosso da La Nazione. Dopo la consegna ufficiale dei premi al teatro Puccini di Firenze, la scuola media Leonardo da Vinci di Lastra a Signa ha voluto organizzare una seconda cerimonia per festeggiare le proprie due classi che si sono aggiudicate altrettanti riconoscimenti.

L’appuntamento si è tenuto stamani alla presenza del sindaco Lastra a Signa Angela Bagni, della dirigente scolastica Eleonora Marchionni, della sua vice Flavia Molli, del professor Ruggero Righetti che ha fatto da tutor ai ragazzi, del generale Urbano Floreani, comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze (proprio all’istituto era stata dedicata una delle pagine, mentre l’altra era su Enea e sul tema del viaggio) insieme a Jonathan Cosentino e Giacinto Nuccio. Per La Nazione erano invece presenti i giornalisti Lisa Ciardi e Guglielmo Vezzosi.

«Siamo felici di aver aderito nuovamente a questa iniziativa dopo la pausa del Covid – ha detto la dirigente scolastica Eleonora Marchionni – anche perché ha rappresentato una bellissima esperienza per i ragazzi, che hanno mostrato grande interesse per i temi proposti». «Complimenti agli studenti che hanno realizzato dei lavori di grande qualità – ha detto il sindaco, Angela Bagni – e a La Nazione che, con questo progetto, permette agli ragazzi di avvicinarsi al linguaggio giornalistico e di portare a termine un’importante esperienza». «Firenze è la capitale della bellezza e della cultura, anche quando si parla di aeronautica – ha detto il generale Urbano Floreani, comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze -. La nostra storia è caratterizzata da personaggi come Leonardo da Vinci o Zoroastro da Peretola, che per primo provò a volare. È importante essere consapevoli di questa storia e i ragazzi che hanno ne hanno scritto, dopo aver visitato la nostra scuola, si sono mostrati preparati e interessati».

Questi i nomi degli studenti premiati, alla presenza anche dei rappresentanti dei genitori.

Per la IA hanno ritirato l’attestato: Giovanni Adorni Fontana, Becheanu Devid, Virginia Billi, Orges Cano, Matilde Capasso, Riccardo Ciolfi, Elisa Coni, Guia Corazzesi, Klea Dervishi, Asia Ferriolo, Emma Galeotti, Elena Gamberini, Samuele Giacomelli, Uendi Kuti, Emma Pratellesi, Christian Romeo, Davide Tarchi, Matteo Testi, Kjara Vrioni.

Per la IC invece: Matilde Barone, Noella Bazikamwe, Alice Calandra, Alen Cekaj, Niccolò Comito, Alessio Conticelli, Matteo Ferrari, Martina Galli, Noemi Kurti, Matteo Lala, Adele Lombardi, Viola Maltoni, Giulia Marzocchini, Filippo Peruzzi, Leonardo Tombelli, Ginevra Tortorici, Saira Usman, Lia Wu, Francesco Zingoni. A tutti loro i ringraziamenti e i complimenti delle istituzioni presenti per il grande lavoro svolto.