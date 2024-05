Croce Bianca, la donazione di un montascale elettrico

Arezzo, 18 maggio 2024 – Questa mattina il presidente Dott. Dini Urbano, e i Volontari, Hanno ringraziato la Innerwheel di Arezzo, E il gruppo femminile della Croce bianca con la presidente Sig.ra Ottavi Anna per la donazione di N. 1 Montascale elettrico da utilizzare per i servizi resi alle persone con problemi di Deambulazione. Permettettendo questa persone di muoversi fuori dalla propria abitazione in particolare in assenza di ascensore.