Firenze, 11 ottobre 2021 - Sulla terza dose di vaccino anti Covid «vorrei fare un appello perché venga fatta dalle categorie autorizzate. Per i superfragili e i trapiantati ci pensano direttamente Asl e medici ma per gli altri, ovvero il personale sanitario, gli over 80, è bene che si attivino con la prenotazione o andando direttamente agli hub».

Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di un convegno a Firenze parlando della terza dose di vaccino anti Covid per la quale da oggi sono aperte le prenotazioni riservate al personale sanitario. «Faccio proprio un appello a coloro che ne hanno da oggi diritto - ha ribadito Giani - affinché si attivino per andare agli hub o per chiamare il proprio medico di base o il farmacista perché la terza dose è un livello di immunizzazione che consente di tenere lontano il Coronavirus».

Parlando poi della situazione dei contagi Giani ha detto che «oggi abbiamo 162 nuovi contagi, e quindi siamo a un livello che potrei ancorare a quello dei 1.500 casi settimanali. L'anno scorso in questo periodo eravamo a 5.000 casi settimanali, e quindi è tutto un altro mondo. Detto questo - ha concluso - dobbiamo tenere la guardia alta soprattutto sul piano delle vaccinazioni che sono quello che ci hanno consentito di fermare il Covid e conseguentemente la terza dose diventa importante».