Covid Toscana oggi, i dati del 15 maggio: 1.927 contagi

Firenze, 15 maggio 2022 - Covid Toscana, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, rilevati oggi 15 maggio, sono 1.927 su 11.721 test di cui 2.533 tamponi molecolari e 9.188 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,44% (72,0% sulle prime diagnosi). Continua la campagna vaccinale e, secondo quanto diffuso via Telegram dal presidente della Regione Eugenio Giani, i vaccini somministrati in Toscana sono 8.935.849.

Ieri i casi di positività rilevati erano 2.091 su un totale di 14.285 test di cui 2.418 tamponi molecolari e 11.867 test rapidi

Le persone ricoverate nei posti letto degli ospedali toscani sono 430 (due in meno rispetto a ieri, meno 0,5%), 20 in terapia intensiva (due in più rispetto a ieri, più 11,1%).

Oggi si registrano sette decessi: tre uomini e quattro donne con un'età media di 81,9 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: due a Lucca, tre a Pisa, due a Livorno.

Sono 9.990 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.140 a Firenze, 831 a Prato, 893 a Pistoia, 650 a Massa Carrara, 936 a Lucca, 1.098 a Pisa, 732 a Livorno, 655 ad Arezzo, 532 a Siena, 387 a Grosseto, 136 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Sono 314.534 i casi complessivi ad oggi a Firenze (495 in più rispetto a ieri), 77.775 a Prato (118 in più), 90.757 a Pistoia (163 in più), 55.504 a Massa-Carrara (122 in più), 118.512 a Lucca (179 in più), 129.787 a Pisa (221 in più), 100.333 a Livorno (190 in più), 103.276 ad Arezzo (164 in più), 79.395 a Siena (170 in più), 60.112 a Grosseto (105 in più).

Le guarigioni sono 1.418; i guariti crescono dello 0,1 % e raggiungono quota 1.079.462 (95,5 % dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 41.088 (+1,2 % rispetto a ieri).

L'età media dei 1.927 nuovi positivi è di 47 anni circa (18% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 25% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più).

Complessivamente, 40.658 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (504 in più rispetto a ieri, più 1,3%).

Il grafico CovidStat/Infn: