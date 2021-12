Firenze, 26 dicembre 2021 - Anche oggi salgono sopra i tremil i nuovi positivi al Covid registrati in Toscana: 3.075 per la precisione, con un tasso netto di positivi (le prime diagnosi, esclusi cioè i tamponi di controllo) che batte ogni record e vola al 44,7%, mentre il tasso lordo di positivi (calcolato cioè sul totale dei tamponi fatti e non delle persone testate) è del 19,69%, comunque altissimo. C'era da aspettarselo: nei giorni di festa i dati salgono sempre molto rispetto al resto della settimana, ma questi livelli non sono mai stati toccati prima.

I test effettuati nell'ultimo giorno sono stati 15.616, di cui 12.073 tamponi molecolari e 3.543 test rapidi.

I ricoveri

Per quanto riguarda i ricoveri, i posti letto in terapia intensiva sono stabili rispetto a ieri: 72, tasso di saturazione 12,6%. In area Covid ci sono 21 nuovi ricoveri "reali" più 13 che invece risalgono al giorno prima ma che non erano stati conteggiati per un aggiornamento informatico di un ospedale. In questo caso il totale è 443 ricoveri, tasso di saturazione 8,8%: per entrare in zona gialla deve superare il 15%.

I vaccini somministrati in Toscana ammontano a 7 milioni 25.407.

La mappa dei nuovi casi

Sono 92.339 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.041 in più rispetto a ieri), 29.203 a Prato (141 in più), 31.321 a Pistoia (112 in più), 17.485 a Massa (101 in più), 33.679 a Lucca (319 in più), 38.539 a Pisa (422 in più), 25.594 a Livorno (186 in più), 30.413 ad Arezzo (412 in più), 20.666 a Siena (221 in più), 14.489 a Grosseto (120 in più).

Leggi anche:

Ecco i grafici elaborati da CovidStat/Infn :