Firenze, 26 dicembre 2021 - Il dato quotidiano dell'incidenza dei contagi ogni centomila abitanti vede la provincia di Arezzo con i numeri più alti: 122 di tasso giornaliero con 412 casi in provincia. Seguono Firenze con 105 e Pisa con 101. Le altre sono: Siena e Lucca 83, Livorno 56, Prato 55, Grosseto 54, Massa-Carrara 53, Pistoia 38.

Si tratta di un'indicazione precisa per capire se un certo numero di nuovi casi individuati nell'ultimo giorno siano tanti o pochi per un determinato territorio. Infatti pochi casi, ma su una popolazione molto ristretta, "pesano" diversamente da qualche decina su una popolazione di decine di migliaia di residenti. Per esempio il comune con il dato peggiore dell'ultimo giorno è Sillano Giuncugnano (Lucca), dove i nuovi positivi individuati sono "solo" quattro, ma su una popolazione di 1.011 abitanti porta a un tasso di 395.

Degli oltre tremila nuovi positivi di oggi, uno su tre è in provincia di Firenze e di questa parte la metà solo nel capoluogo.

La tabella con tutti i comuni (chi non è nell'elenco non ha nuovi casi nelle ultime 24 ore)

Firenze

In provincia di Firenze i comuni con il dato peggiore sono, nell'ordine, Vaglia (14 casi, 268 di tasso), Bagno a Ripoli (57 casi, 223 tasso), Pelago (13 casi, 168 tasso) e Firenze (509 casi, 141 tasso).

Prato

E Cantagallo ad avere il tasso più alto in provincia di Prato: 129, frutto di 4 casi. Seguono Vernio (6 casi, 98 tasso), Poggio a Caiano (6 casi, 60 tasso), Prato (103 casi, 53 tasso), Montemurlo a 53 (10 casi), Vaiano a 50 (5 casi) e Carmignano a 47 (7 casi).

Pistoia

La provincia di Pistoia è quella che oggi riporta i dati più bassi. Il comune con il tasso peggiore è Chiesina Uzzanese (88 tasso, 4 casi), Pistoia città è a 57 (52 casi).

Lucca

Spostandosi dalla Asl Centro alla Asl Nord Ovest, in provincia di Lucca Sillano ha il dato più alto di tutta la regione (395, con quattro casi ma su una popolazione residente molto ridotta), poi Villa Basilica (4 casi, 264 tasso), San Romano in Garfagnana 3 casi e 218 di tasso.

Pisa

Nel Pisano il dato peggiore è di Guardistallo (255, con 3 casi), poi Ponsacco (39 casi, 251 tasso), Pontedera con 215 (63 casi). Pisa è a 93 di tasso (83 casi).

Livorno

All'Elba il dato peggiore dell aprovincia di Livorno con Capoliveri a 149 di tasso (6 casi), poi Rosignano Marittimo con 39 casi e 129 di tasso, San Vincenzo con 8 casi e 122 di tasso. Basso il dato di Livorno città: 36 di tasso con 57 nuovi positivi.

Massa Carrara

Aulla con 18 casi e 169 di tasso è maglia nera della provincia di Massa Carrara. Segue Comano, un solo caso ma 149 di tasso, Podenzana con 3 casi e 142. Massa è a 47 (32 casi), Carrara a 36 (22 casi).

Grosseto

Seggiano conquista il poco ambito primato del tasso più alto: 201 (2 casi), mentre Grosseto città è a 84 (69 casi).

Siena

Montalcino, con 13 casi e 227 di tasso, ha il numero peggiore dell'Asl Sud Est di oggi; seguono San Quirico d'Orcia con 226 (6 casi) e Buonconvento 193, 6 casi). Siena città è a 49 (27 casi).

Arezzo

Capolona ha il dato più alto: 208, frutto di 11 positivi. Monte San Savino segue a 207 (18 casi) mentre il capoluogo Arezzo è a 188 (184 casi).

Lu.Bo.