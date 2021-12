Firenze, 25 dicembre 2021 - Il dato quotidiano dell'incidenza dei contagi ogni centomila abitanti vede ancora la provincia di Siena con i numeri più alti: 130 di tasso giornaliero con 343 casi in provincia, la metà solo nel capoluogo. Seguono Arezzo e Firenze rispettivamente con 118 e 114, Le altre sono sotto cento: Lucca 95, Pistoia 86, Prato 84, Massa Carrara 77, Pisa 64, Grosseto 60, Livorno 56.

Si tratta di un'indicazione precisa per capire se un certo numero di nuovi casi individuati nell'ultimo giorno siano tanti o pochi per un determinato territorio. Infatti pochi casi, ma su una popolazione molto ristretta, "pesano" diversamente da qualche decina su una popolazione di decine di migliaia di residenti. Per esempio il comune con il dato peggiore dell'ultimo giorno è Radda in Chianti (Siena), dove i nuovi positivi individuati sono "solo" cinque, ma su un apopolazione di di 1.489 abitanti porta a un tasso di 335.

Firenze

I tre comuni con il dato peggiore dell'Asl Toscana Centro sono tutti in provincia di Firenze: Capraia e Limite (16 casi, 203 tasso), Empoli 86 casi, 177 tasso) e Bagno a Ripoli (42, 164). Tasso sopra 150 anche a Lastra a Signa (154) e Fiesole (150). Firenze città è a 464 casi e 128 di tasso.

Prato

E' ancora Vernio ad avere il tasso più alto in provincia di Prato: 131, frutto di 8 casi. Seguono Poggio a Caiano (12 casi, 1221 tasso), Carmignano (17 casi, 115 tasso), Vaiano (10 casi, 100 tasso). Prato è a 161 (83 casi) e Montemurlo a 47 (9 casi).

Pistoia

Nel Pistoiese è Larciano ad avere il tasso più alto: 158 (10 casi), seguono Montecatini Terme (30 casi, 150 tasso), Pescia (29 casi, 150 tasso), Ponte Buggianese (11 casi, 124 tasso). Più contenuto il dato del capoluogo Pistoia: 68 casi, 62 di tasso.

Lucca

Spostandosi dalla Asl Centro alla Asl Nord Ovest, in provincia di Lucca è la Versilia ad avere gli aumenti più marcati: Forte dei Marmi è maglia nera (18 casi, 255 di tasso), poi Seravezza (24 casi, 189 tasso), Porcari (16 casi, 182 tasso), Pietrasanta (31 casi, 135 tasso). Lucca è a 94 di tasso (84 casi).

Pisa

Nel Pisano il triste record di giornata va in Valdera: Terricciola (8 casi, 179 tasso), Ponsacco 25 casi, 161 tasso), poi Montescudaio, Fauglia, Monteverdi Marittimo. Pisa città è a 54 (49 casi)..

Livorno

A Livorno città 111 casi portano il tasso a 71. In provincia maglia nera a Bibbona (4 casi, 125 di tasso), poi Rosignano Marittimo (25 casi, 83 tasso) e Cecina (15 casi, 53 tasso).

Massa Carrara

E' Aulla (13 casi, 122 tasso) il comune con l'incidenza più alta in provincia di Massa-Carrara. A 107 c'è Fosdinovo (5 casi) mentre Massa città è a 76 (51 casi) e Carrara a 95 (58 casi).

Grosseto

Nella Asl Sud Est il Grossetano non se la passa peggio degli altri. Il comune con il tasso più alto oggi è Follonica con 175 (37 casi). Castel Del Piano è a 166 (8 casi) e Castell'Azzara a 145 (2 casi). Grosseto città è a 61 (50 nuovi casi).

Siena

Anche oggi il dato peggiore della regioneè in provincia di Siena con Radda in Chianti a 335 (5 casi), ma il dato più serio è quello di Siena città a 287 (secondo dato peggiore della Toscana) con 156 nuovi casi nel solo capoluogo. Dati alti anche a Castellina in Chianti (257 con 7 nuovi casi), Monteroni (22 casi, 244 di tasso), Rapolano (12 casi, 231 di tasso).

Arezzo

A Chiusi della Verna il tasso più alto della provincia di Arezzo con 261 (5 casi) davanti a Lucignano (8 casi, 230 di tasso), Castiglion Fiorentino (28 casi, 214 di tasso), Talla (2 casi, 203 di tasso). Arezzo città è a 169 (166 nuovi casi).

Lu.Bo.