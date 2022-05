Covid Toscana, come circola il virus sul territorio: i dati nei comuni

Firenze, 23 maggio 2022 – Sono 450 su 3.870 test i nuovi casi Covid in Toscana, per un tasso medio di contagi giornalieri per centomila abitanti di 12. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dalla Regione. Prima in Toscana per tasso di incidenza è la provincia di Siena, a quasi 19, con 50 casi Covid in più nelle ultime 24 ore. E' invece in provincia di Grosseto il comune toscano dove il virus circola di più: a Roccalbegna il tasso di nuovi contagi giornalieri su centomila abitanti sfiora quota 212. I casi in più sono 2, su un totale di 945 residenti.

Il tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti è un dato che aiuta a comprendere l'impatto del Covid-19 su un determinato territorio. Ecco, dunque, come il virus circola in Toscana nei dati di lunedì 23 maggio, suddivisi per provincia e per comune.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Siena 19 (50 nuovi casi)

Livorno 17 (57 nuovi casi)

Lucca 17 (65 nuovi casi)

Prato 14 (36 nuovi casi)

Grosseto 13 (29 nuovi casi)

Firenze 12 (114 nuovi casi)

Pistoia 11 (31 nuovi casi)

Arezzo 8 (27 nuovi casi)

Massa-Carrara 8 (15 nuovi casi)

Pisa 6 (26 nuovi casi)

I dati per comune

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana) è Marradi, in Mugello, il comune con il tasso di nuovi contagi giornalieri per centomila abitanti più alto: 34, con un caso in più su circa 3mila residenti. Seguono Borgo San Lorenzo (33), sempre in provincia di Firenze, Cantagallo, in provincia di Prato, Larciano, nel pistoiese, e Scandicci, in provincia di Firenze, tutti attorno a quota 32, quindi Poggio a Caiano e Vaiano, ancora in provincia di Prato, a 30.

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, il tasso più alto si registra a Filattiera. Il comune di Massa Carrara è quasi a quota 90, con 2 casi in più su 2.231 abitanti. Sfiora il tasso di 59 Montecatini val di Cecina, in provincia di Pisa. Seguono Gallicano (55), Tresana (52), Marciana (48), Calci (47), Porcari (46).

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, oltre alla 'maglia nera' Roccalbegna, con un tasso di incidenza di quasi 212, troviamo Cetona, nel senese, a quasi 158, con 4 casi Covid in più nelle ultime 24 ore. Seguono altri comuni in provincia di Siena: Gaiole in Chianti (115), San Casciano dei Bagni (64), Chiusi (49), San Gimignano (40). In provincia di Grosseto, Arcidosso ha un tasso di 47 e Santa Fiora, borgo medievale sul monte Amiata, di 40.

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Siena 26 (14 nuovi casi)

Grosseto 23 (19 nuovi casi)

Livorno 21 (32 nuovi casi)

Lucca 19 (17 nuovi casi)

Pistoia 15 (14 nuovi casi)

Prato 13 (25 nuovi casi)

Firenze 13 (45 nuovi casi)

Arezzo 12 (12 nuovi casi)

Carrara 7 (4 nuovi casi)

Pisa 6 (5 nuovi casi)

Massa 4 (3 nuovi casi)