Covid Toscana 9 marzo: 247 nuovi casi e tre morti

Firenze, 9 marzo 2023 – Sono 247 i nuovi casi di covid in Toscana. Si contano anche tre morti. Si tratta di tre donne con un’età media di 87 anni. Questi alcuni dei dati forniti dalla Regione sulla diffusione del coronavirus nella regione.

Per quanto riguarda la mappa del contagio salgono a 425.905 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (72 in più rispetto a ieri), 103.669 in provincia di Prato (14 in più), 123.446 a Pistoia (12 in più), 83.451 a Massa Carrara (8 in più), 173.463 a Lucca (25 in più), 186.387 a Pisa (25 in più), 146.941 a Livorno (16 in più), 143.685 ad Arezzo (19 in più), 113.878 a Siena (43 in più) e 89.207 a Grosseto (12 in più).

Quanto ai tamponi, dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 374 tamponi molecolari e 2.736 tamponi antigenici rapidi: di questi il 7,9% è risultato positivo. Sono invece 436 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 56,7% di questi è risultato positivo.

Sono invece 150 le persone attualmente ricoverate in ospedale per il covid (9 in meno rispetto al giorno prima). Sette invece le persone in terapia intensiva, due in meno rispetto al giorno prima.

Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale intanto a 1.591.333. Di fatto quasi un toscano su due ha avuto il covid.

Riguardo ai morti, le tre persone decedute erano residenti una a Pisa, una a Livorno e una fuori Toscana.