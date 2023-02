Covid in Toscana: decessi, ricoveri e contagi nel bollettino del 9 febbraio

Covid Toscana, i dati del 9 febbraio 2023

Firenze, 9 febbraio 2023 – Covid Toscana, sono 275 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 9 febbraio nella regione: 48 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 227 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.584.958.

Al momento in Toscana risultano pertanto 29.390 positivi, -8,2% rispetto a ieri. Di questi 189 (6 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 9 (stabili) si trovano in terapia intensiva.

La lista dei decessi si aggiorna con tre nuovi decessi: un uomo e due donne con un'età media di 86 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: uno a Lucca, uno a Arezzo e uno a Siena.

Sono 11.501 i deceduti dall'inizio dell'epidemia: 3.655 nella Città metropolitana di Firenze, 942 in provincia di Prato, 1.032 a Pistoia, 715 a Massa Carrara, 1.065 a Lucca, 1.281 a Pisa, 864 a Livorno, 732 ad Arezzo, 629 a Siena, 418 a Grosseto. Vanno aggiunte 168 persone decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 529 tamponi molecolari e 3.242 tamponi antigenici rapidi: di questi il 7,3% è risultato positivo. Sono invece 583 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 47,2% di questi è risultato positivo.

Con gli ultimi casi salgono a 424.193 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (56 in più rispetto a ieri), 103.339 in provincia di Prato (14 in più), 123.117 a Pistoia (17 in più), 83.131 a Massa Carrara (16 in più), 172.869 a Lucca (24 in più), 185.539 a Pisa (48 in più), 146.400 a Livorno (39 in più), 143.125 ad Arezzo (27 in più), 113.270 a Siena (20 in più) e 88.711 a Grosseto (11 in più). A questi vanno aggiunti 569 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.