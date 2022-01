Genova, 7 gennaio 2022 - Sono 1.946 i nuovi casi di positività al coronavirus in Liguria, a fronte di 5.754 tamponi molecolari e 5.335 antigenici rapidi. Il contagio continua a correre in Liguria, che ha numeri da zona arancione.

La mappa del contagio

IMPERIA (Asl 1): 172

SAVONA (Asl 2): 583

GENOVA: 774 (di cui Asl 3: 529 - Asl 4: 245 )

(di cui Asl 3: - Asl 4: ) LA SPEZIA (Asl 5): 413

Ricoveri +37

Sul fronte ricoveri, negli ospedali liguri ci sono 684 pazienti covid, 37 in più di ieri. Di questi, 40 sono in terapia intensiva: 28 di loro non sono vaccinati.

Sei morti

Il report registra anche 6 nuovi decessi avvenuti tra il 5 gennaio e ieri: le vittime del virus, da inizio emergenza, salgono dunque a 4.650.