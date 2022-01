Roma, 4 gennaio 2022 - Sono 170.844 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nella giornata di martedì 4 maggio. Si contano anche 259 morti. Questi i numeri del covid forniti dal Ministero della Salute. Si tratta di un nuovo record di casi per quanto riguarda il territorio nazionale.

Nei giorni scorsi diversi esperti e osservatori avevano stimato in 200mila i numeri di nuovi contagi che, al picco, sarebbero stati registrati. Picco che in Italia non è ancora stato raggiunto per questa nuova ondata caratterizzata dalla variante omicron, sicuramente più contagiosa ma forse meno severa per quanto riguarda le ospedalizzazioni.

Nuovo primato anche per i tamponi, 1.228.410, per un tasso di positivita' del 13,9% (ieri 15,3%).

I morti di oggi sono 259 (ieri 140, non erano cosi numerosi dal 12 maggio quando furono 262), per un totale da inizio pandemia di 138.045.

I ricoveri ordinari diventano 12.912, con un incremento di 579 rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 1.392 (+41), con 153 ingressi del giorno (ieri 103).

Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 6.566.947 e i morti 138.045. I dimessi e i guariti sono invece 5.163.605, con un incremento di 30.333 rispetto a ieri.

Cifre record

Il numero di positivi registrato nelle ultime 24 ore - 170.844 - è il più alto raggiunto dall'inizio della pandemia. Mentre quello dei morti - 259 - è il maggiore dallo scorso 30 aprile, quando furono 263.

Anche la Val d'Aosta verso il giallo

Tra le ultime regioni in zona bianca del Nord Italia, la Valle d'Aosta rischia ora il passaggio in zona gialla. Con cinque ricoverati in terapia intensiva (seppur uno di loro, un 21enne, sarà probabilmente trasferito in reparto) la piccola regione alpina ha infatti superato la soglia del 10% di occupazione (pari a tre ricoveri), che segnerebbe l'ingresso nella nuova fascia.

Vaccini in carcere

Prosegue la campagna vaccinale nelle carceri italiane. Sono 96.604 le dosi di vaccino anti covid somministrate ai detenuti, come riportato nel bollettino settimanale, aggiornato a ieri, pubblicato sul sito del ministero della Giustizia. La scorsa settimana il totale delle somministrazioni era di 94.738 dosi.