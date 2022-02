Firenze, 10 febbraio 2022 - Scendono i contagi, aumentano i comuni toscani che nelle ultime 24 ore non registrano nuovi casi Covid: sono 28, contro i 21 di mercoledì 9 febbraio. Resta alta la circolazione del virus nella provincia di Livorno, che risulta anche nei dati di oggi la provincia toscana con il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti più alto: è di 165, con 542 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Schizza a 968 il tasso di incidenza di Fabbriche di Vergemoli, in Garfagnana, che, con 7 nuovi casi nelle 24 ore su una popolazione che non arriva agli 800 abitanti, risulta il primo comune toscano per tasso di incidenza.

Il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti è un dato, diffuso quotidianamente dalla Regione Toscana, che aiuta a comprendere se i nuovi positivi registrati in un comune nelle ultime 24 ore si debbano considerare tanti o pochi. Sono utili anche ad Asl, ospedali e agli stessi comuni per aumentare il livello di attenzione sui territori che riportano un significativo aumento dei casi. Ecco i dati di giovedì 10 febbraio.

I dati per provincia (tasso e nuovi casi)

Livorno 165 (543 nuovi casi)

Grosseto 159 (347 nuovi casi)

Lucca 140 (533 nuovi casi)

Prato 139 (357 nuovi casi)

Pistoia 138 (402 nuovi casi)

Firenze 137 (1.348 nuovi casi)

Pisa 126 (526 nuovi casi)

Arezzo 125 (421 nuovi casi)

Siena 110 (290 nuovi casi)

Massa-Carrara 94 (179 nuovi casi)

I dati per comune

Zona Toscana Centro

Nell'area di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla zona del Cuoio pisana), si riduce la circolazione del virus. Il comune 'maglia nera' ha un tasso di incidenza di 269 ed è San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia. Seguono quattro comuni sopra quota 200: Lamporecchio (244 di tasso e 18 nuovi casi), Cerreto Guidi (214 e 23 contagi), Borgo San Lorenzo (206 di tasso e 37 casi) e Marradi (201 e 6 nuovi casi). Ha un tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti esattamente pari a 200 il comune di Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia.

Zona Toscana Nord Ovest

Nella Toscana nord occidentale, che comprende le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa, oltre al record negativo di Fabbriche di Vergemoli, il virus continua a circolare a Casale Marittimo, nel pisano, anche se il suo tasso di incidenza scende dai 562 di ieri a 375 nei dati del 10 febbraio. Seguono Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, a quota 315, Gallicano, in provincia di Lucca, con un tasso di 304, Zeri, in provincia di Massa Carrara, che si mantiene sopra i 300, e Fauglia, in provincia di Pisa, a 301.

Zona Toscana Sud Est

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, il comune con il tasso di contagi giornalieri ogni centomila abitanti più alto è Loro Ciuffenna, nell'aretino, a 393, seguito da Monterotondo Marittimo, nel grossetano, con 4 nuovi casi giornalieri e 314 di tasso. Altri due i comuni del grossetano dove il virus continua a correre: a quota 301 è Campagnatico, con 7 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, a 255 troviamo Scansano, che registra 11 nuovi casi Covid su una popolazione di circa 4.300 abitanti.

I comuni capoluogo (tasso e nuovi casi)

Grosseto 196 (160 nuovi casi)

Livorno 154 (241 nuovi casi)

Pistoia 146 (132 nuovi casi)

Prato 145 (281 nuovi casi)

Firenze 142 (510 nuovi casi)

Lucca 137 (122 nuovi casi)

Siena 135 (73 nuovi casi)

Pisa 123 (110 nuovi casi)

Arezzo 108 (106 nuovi casi)

Massa 100 (67 nuovi casi)

Carrara 97 (52 nuovi casi)