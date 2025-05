Arezzo, 27 maggio 2025 – Cortona, visita di una rappresentanza del Norton Museum of Art della Florida al Maec

Attesti: «Così stabiliamo nuove sinergie per valorizzare il patrimonio culturale»

Si è svolta questo venerdì 23 maggio la visita di una rappresentanza del Norton Museum of Art della Florida al Museo dell’Accademia etrusca e della città di Cortona. Ospite dell’Amministrazione comunale un gruppo composto, fra gli altri, dal direttore del museo di West Palm Beach, Ghislain D’Humières e da Nicolas Raubertas. Ad accogliere gli ospiti erano presenti l’assessore alla Cultura del Comune di Cortona, Francesco Attesti, il direttore del Maec Giulio Paolucci e il personale di Aion Cultura. Durante la visita, a partire dai reperti etruschi fino alle sale Severini, gli ospiti hanno potuto apprezzare la storia della civiltà locale fino all’epoca recente, in una scansione fra opere e testimonianze.

«Siamo onorati di accogliere il Direttore del Norton Museum of Art di Palm Beach, Florida - dichiara l’assessore Attesti - La presenza di una figura di tale rilievo nel panorama museale internazionale rappresenta per noi un’occasione di straordinaria importanza, in particolare per promuovere nuove forme di dialogo artistico e di collaborazione. La visita testimonia il crescente interesse verso il nostro patrimonio artistico e culturale e conferma il ruolo centrale della nostra città come punto di riferimento per l’arte e la cultura a livello internazionale. Siamo certi che questo incontro sarà fonte di ispirazione e opportunità per futuri progetti condivisi. Desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento alla signora Giuliana Castellani Koch e a John Koch per aver reso possibile questa visita, auspicando che possa segnare l’inizio di un proficuo percorso di scambio e cooperazione».

«Con occasioni come questa creiamo nuove connessioni fra il patrimonio culturale cortonese e quello custodito nel museo di arte contemporanea di West Palm Beach - hanno dichiarato Giuliana Castellani-Koch e John Koch - ringraziamo l’Amministrazione comunale per aver accolto questa iniziativa che potrà produrre ulteriori frutti in futuro, sempre all’insegna della reciproca promozione in segno di amicizia fra la comunità cortonese e gli Usa. Il tutto reso possibile dalla gentile collaborazione di tanti amici di Cortona fra cui Elina Casetti».