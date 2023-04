Cortona, torna Authentic Smiles

Arezzo, 7 aprile 2023 – L’Amministrazione comunale di Cortona è lieta di annunciare il ritorno di «Authentic Smiles» il congresso odontoiatrico in favore dei giovani pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico si svolgerà il prossimo 15 aprile al Centro convegni Sant’Agostino. Promotore dell’iniziativa è il dottor Andrea Fabianelli insieme ad Associazione Italiana Odontoiatri, Autismo Arezzo e Toscana, Andi, Aio e Università degli Studi di Siena, oltre al patrocinio dell’Amministrazione comunale e al contributo di numerosi sponsor.

I lavori si apriranno alle 8,30 con i saluti istituzionali, seguiranno gli interventi dei relatori, quali Patrizia Lucchi, Jean Louis Cairoli, Nicola Scotti, Giorgio Atzeri, Domenico Barbalace, Nicola Discepoli, Fausto Sommovigo, Pasquale Casaburo, Antonello Di Felice ed Ezio Bruna.

«L’obiettivo - dichiara il dottor Andrea Fabianelli - è quello di presentare la nostra filosofia odontoiatrica e di vita ad una platea di odontoiatri selezionati e sensibili ad un approccio conservativo e bio-orientato ma anche attenti alle problematiche sociali. Il congresso, oltre che un lato scientifico e formativo, ha anche uno scopo benefico in quanto il ricavato di adesioni e sponsorizzazioni verrà devoluto ad iniziative a supporto dei giovani affetti da disturbi dello spettro autistico».

«Cortona è orgogliosa di tornare ad ospitare una manifestazione come questa - dichiara il sindaco Luciano Meoni - un’iniziativa concreta per sostenere le famiglie e loro figli autistici. Come Amministrazione comunale voglio ricordare l’impegno che attraverso l’ufficio dei Servizi sociali offriamo per le autonomie scolastiche e per le attività extrascolastiche. Consapevoli stare affrontando un tema complesso e ricco di sfumature, crediamo che il nostro territorio potrà offrire opportunità a questi bambini grazie alle istituzioni e grazie ad iniziative come questa».