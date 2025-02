Arezzo, 6 febbraio 2025 – Cortona Sviluppo, i numeri del 2024 sono in crescita: aumentano le presenze e le attività alimentari

La società sta investendo oltre 150mila euro di risorse proprie. Positiva la riapertura dell’ostello

«L’amministrazione comunale ha dimostrato lungimiranza e visione imprenditoriale, la conferma arriva dalla relazione semestrale di Cortona Sviluppo al 31 dicembre 2024». Così il sindaco Luciano Meoni sui dati economici della «società in house» del Comune. Fra le attività che si sono contraddistinte c’è il mattatoio comunale che ha incrementato i ricavi da un milione a 1,4 milioni di euro. Stabili rispetto al 2023 i ricavi dalle altre voci: servizi cimiteriali, affissioni, convegni e manifestazioni che vedono assommarsi i risultati dell’ostello, affidato dal Comune alla società ad aprile.

In crescita anche le presenze soprattutto grazie agli ingressi al concerto e all’evento Cortona Comics, che passano da 10mila a 12.670. I risultati economici ottenuti da Cortona Sviluppo hanno consentito l’attivazione di investimenti con risorse proprie per oltre 150mila euro, il triplo rispetto al livello del 2023.

«Vogliamo ricordare l’importanza degli investimenti fatti insieme, tra Comune e Cortona Sviluppo, tramite il credito d’imposta 4.0 per il mattatoio comunale - dichiara il sindaco Meoni - i frutti di oggi derivano da quelle scelte. Infatti, il risultato già ottimo del 2023 è stato superato abbondantemente con il rendiconto 2024 di altri 400mila euro di ricavi in più. Il nostro mattatoio ad oggi è un punto di riferimento e un servizio pubblico per un vasto territorio. Bene anche le scelte sulla convegnistica e sulla volontà da parte di Cortona Sviluppo di organizzare Cortona Comics, infine un giusto apprezzamento per la mostra del Vitellone di razza Chianina che da quando è stato organizzato a Fratticciola, per scelta di questa amministrazione, è in continuo sviluppo, sia in termini numerici che di qualità. Anche attraverso Cortona Sviluppo si può fare promozione del nostro territorio a livello nazionale e internazionale».

«La società - dichiara l’Amministratore unico Fabio Procacci - non si limita a gestire, ma propone e realizza nuove attività, finanziate con risorse interne, dimostrando una capacità di innovazione e di utilizzo efficiente delle economie a disposizione. Un impegno che coinvolge ogni aspetto della nostra operatività, dal personale alle strutture, fino alle attrezzature, con l’obiettivo di valorizzare al massimo ciò che abbiamo in gestione. Un esempio concreto di questo impegno è rappresentato dal grande progetto di riapertura dell'ostello, chiuso dal 2016. La nostra società ha lavorato intensamente per riportarlo in attività, con un intervento che ha visto il recupero e la ristrutturazione degli spazi, la valorizzazione dei servizi offerti e l'introduzione di nuove modalità di gestione per rispondere meglio alle esigenze dei turisti e dei visitatori».

La relazione sarà approvata alla prossima assemblea dei soci: «Ringraziamo per il lavoro svolto l’amministratore unico Fabio Procacci, augurando a lui e a tutto lo staff della società di continuare a contribuire alla crescita del territorio», conclude il sindaco.