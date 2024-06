Cortona, sono 17.605 gli elettori chiamati alle urne. Le cose da sapere

Arezzo, 8 giugno 2024 – Urne aperte nel comune di Cortona: dalle 15 alle 23 di questo sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno sarà possibile espletare il diritto di voto. Si vota per il rinnovo del Consiglio comunale e del Sindaco (scheda azzurra) e per scegliere i rappresentanti al Parlamento europeo (scheda rossa). Le persone chiamate alle urne (aventi diritto) sono 17.605 (8.526 maschi e 9.079 femmine).

Nel territorio comunale sono presenti 30 sezioni elettorali, la più grande è la numero 9 di Camucia (1.057 elettori), la più piccola è la numero 29 di Teverina (111 elettori) a cui va aggiunto il seggio volante per le persone ricoverate nelle strutture sanitarie.

Gli elettori, qualora si trovino in condizione di disabilità o di difficoltà di deambulazione, possono richiedere il servizio trasporto contattando l'Ufficio Elettorale (0575 637291) o la Misericordia di riferimento per l'area territoriale. Per Cortona: 0575 630707; per Camucia: 353 4272434; per Terontola: 328 6711558; per Val di Pierle: 333 5280023. Il servizio prevede l'accompagnamento dall'abitazione fino alla sede dei seggi.

Per coloro che dovessero necessitare di nuova tessera elettorale o della carta d’identità (documenti necessari da portare al seggio), l’Ufficio Anagrafe elettorale e gli sportelli Dec osserveranno degli orari speciali per tutto il fine settimana delle elezioni, maggiori dettagli a questa pagina https://www.comune.cortona.ar.it/novita/avvisi/giorni-orari-e-uffici-per-il-rilascio-delle-carte-didentita-e-delle-tessere-elettorali

Sono circa 200 le persone, fra addetti dell’Amministrazione comunale e componenti dei seggi, oltre alle forze dell’ordine, che garantiranno il regolare esercizio del voto ai seggi. Lo spoglio delle schede inizierà proprio dalle elezioni europee domenica 9 giugno alle 23, mentre lo spoglio delle schede per le elezioni amministrative inizierà lunedì 10 giugno alle 14. Affluenza e risultati saranno pubblicati in evidenza sulla pagina web del Comune di Cortona www.comune.cortona.ar.it.