Cortona, si torna a cantare e ballare allo stadio comunale

Arezzo, 2 giugno 2023 – Un bagno di folla per Tananai a Cortona, seimila persone hanno assistito al concerto di ieri sera, giovedì 1 giugno. Lo stadio Santi Tiezzi torna teatro di grandi appuntamenti grazie ad un’organizzazione scrupolosa guidata da Cortona Sviluppo che ha voluto questa manifestazione nel programma di Cortona Comics. Grazia alla collaborazione di Mengo Music Fest, We ar srl, Agenzia Whodo e al supporto dell’Amministrazione comunale è stato possibile realizzare questo appuntamento a coronamento del Festival del fumetto (che si conclude domenica 4 giugno) e che ha visto la partecipazione di Lorenzo Cherubini: Jovanotti è infatti salito sul palco e ha duettato con Tananai.

Il percorso organizzativo, molto più articolato per un quadro normativo sempre più severo, ha visto impegnate decine di persone, fra addetti ai lavori e volontari. Dalla Vab di Cortona, alle Misericordie, dal personale per la sicurezza a quello del soccorso sanitario, la Polizia municipale e gli operai del Comune per la gestione della viabilità e dei parcheggi e le forze dell’ordine.

La manifestazione è iniziata intorno alle 18 grazie alla rassegna di deejay organizzata dall’associazione Cautha con Cranium, Francesco Cipolli, Amred, Alex Paolelli, Ermore, Daftastic e Gabriele Banchelli. Ad aprire la musica dal vivo è stata Rizzo, la cantante molisana «spalla» di Tananai in questo tour estivo. Dopo i concerti di nuovo i deejay sul palco fino a tarda notte con Smile gang ed Euphoria.

«Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questa manifestazione - dichiara Fabio Procacci, presidente di Cortona Sviluppo - la scelta del posto, della proposta artistica e il lavoro organizzativo sono risultati vincenti. Un ringraziamento a tutte le autorità di pubblica sicurezza che hanno permesso questo spettacolo, ai volontari presenti e ai lavoratori del Comune. Voglio anche ringraziare Jovanotti che ha ulteriormente valorizzato questa serata. Adesso il lavoro fatto va messo a frutto, a partire dagli interventi che possano ulteriormente aumentare la sicurezza dell’impianto e aumentare la capienza per futuri eventi».

«Finalmente un grande evento dedicato ai giovani che voglio ringraziare per la loro partecipazione e per il comportamento tenuto - dichiara il sindaco Luciano Meoni - superata la pandemia abbiamo potuto strutturare un appuntamento dedicato ai nostri ragazzi, grazie all’impegno di Cortona Sviluppo che ha inserito nel festival Comics un concerto di alto livello. Un ulteriore ringraziamento a Lorenzo che da cortonese ha fatto un saluto alla sua città. L’evento è stato organizzato guardando a Camucia, al centro urbano più popoloso, affrontando importanti sforzi ai tavoli organizzativi e per la sicurezza, grazie alle forze dell’ordine e ai volontari. Vista la bella riuscita, stiamo lavorando a eventi futuri in questo impianto sulla scia di questo successo».

«È stato un grandissimo piacere, un onore e una grandissima sfida professionale contribuire all’organizzazione di questo evento perché ha riportato a Cortona, dopo tanti anni, un appuntamento musicale di altissimo livello, a cui si è aggiunta la bellissima notizia della partecipazione di Lorenzo Jovanotti - dichiara Paco Mengozzi per Mengo Music Fest, We ar srl, Agenzia Whodo - Abbiamo dovuto tenere segreto per motivi di ordine pubblico questo ospite speciale. C’è stato un confronto serrato sulla gestione di tutti i livelli di sicurezza, soprattutto grazie alla scelta di Tananai, un artista che sta avendo un grandissimo successo di pubblico. Una sfida vinta grazie al lavoro di squadra, una sfida che siamo pronti a rilanciare in futuro perché l’area scelta è perfetta per appuntamenti di livello nazionale».