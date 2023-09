Cortona, parcheggio multipiano di Porta Colonia: verso il primo tavolo tecnico

Arezzo, 26 settembre 2023 – L’Amministrazione comunale ha ricevuto la richiesta per la convocazione di un tavolo tecnico da parte di una società intenzionata a realizzare il parcheggio multipiano di Porta Colonia. Dopo le attività di indagine portate avanti nel sottosuolo, attraverso il georadar, su incarico del Comune di Cortona, si va verso un primo incontro per la discussione del progetto.

«Apprendiamo con favore questa iniziativa imprenditoriale che va nella direzione auspicata dall’Amministrazione e facente parte del programma elettorale di mandato - dichiara il sindaco Luciano Meoni - le indagini che abbiamo finanziato per lo studio del sottosuolo hanno favorito questo avanzamento del progetto di realizzazione del parcheggio interrato multipiano che prevedrà anche la riqualificazione di piazza Mazzini, andando ad aumentare la capienza di posti auto in una posizione di elevata accessibilità rispetto al centro storico. Si tratta di un primo passo - continua il primo cittadino - finora non erano mai state avanzate richieste simili, il progetto sarà valutato insieme a tutti gli organi competenti sui vari profili, sia urbanistici che ambientali e di tutela del patrimonio storico artistico della città. In questi mesi l’Amministrazione comunale ha portato avanti numerose iniziative di riqualificazione del centro, in un contesto non semplice dovuto all’aumento dei costi e all’inflazione sui materiali per le costruzioni. Prendiamo atto che c’è una proposta di realizzare questa opera strategica, sulla quale porremo la nostra massima attenzione».