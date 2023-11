Cortona, «Natale di Stelle»: è online il programma degli eventi. Luci, riflessi e 36 spettacoli

Arezzo, 9 novembre 2023 – È online il programma degli eventi e delle attrazioni delle feste a Cortona. L’inaugurazione è fissata per le ore 17 di sabato 2 dicembre con l’accensione delle luminarie, le proiezioni sui palazzi di piazza della Repubblica e l’apertura di tutte le attrazioni. Protagonisti della cerimonia d’inaugurazione anche gli artisti di strada e le farfalle luminose della compagnia «I sogni della Fenice». L’anteprima degli appuntamenti di Natale sarà con Antonio Manzini, l’attore e sceneggiatore sarà a Cortona per raccontare «Rocco Schiavone - il vicequestore più famoso d’Italia», a cura di «A spasso con lo scrittore».

Dal 2 dicembre fino al 7 gennaio, dalle 16 a mezzanotte, piazza della Repubblica sarà «addobbata» grazie alle proiezioni sulle facciate dei palazzi. In piazza Signorelli troveranno casa i mercatini artigianali e l’«Isola dei riflessi», l’installazione composta da superfici riflettenti, mentre in piazza Garibaldi ci saranno la giostra e i mercatini gastronomici. Intorno a queste attrazioni, il Comune insieme a Cortona Sviluppo, alle scuole e a numerose associazioni locali, hanno preparato 36 appuntamenti fra musica, conferenze e spettacoli, ma altri se ne stanno aggiungendo nel calendario presente su www.cortonanatale.it.

Fra le curiosità, l’8 dicembre la rappresentazione della Natività in piazza della Repubblica a cura del Presepe vivente di Pietraia, la nevicata in piazza domenica 17 insieme ai cori dei bambini, l’esibizione di fuochi e luci martedì 26 dicembre, il concerto gospel il 28, la festa di San Silvestro in piazza, la Colazione al Museo e il Concerto di Capodanno, infine la conclusione sarà a cura del Gruppo storico e sbandieratori, domenica 7 gennaio.

Non mancheranno appuntamenti e spettacoli a Camucia e nei principali borghi, Terontola ha già fissato la propria iniziativa domenica 17 dicembre. Spazio anche ai presepi a palazzo Ferretti, dove sarà allestita la Casa di Babbo Natale.