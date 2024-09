Arezzo, 27 settembre 2024 – Cortona, incontro pubblico per parlare dei progetti dedicati al centro storico L’Amministrazione comunale promuove un confronto martedì 1 ottobre alle 21 L’Amministrazione comunale di Cortona promuove un incontro pubblico per illustrare i progetti per il centro storico e ascoltare le proposte della popolazione. L’appuntamento è fissato per il primo ottobre alle ore 21 nella sala Pavolini di piazza Signorelli. L’incontro è aperto a chi abita in centro, ai rappresentati delle imprese e alle associazioni che vi operano. «All’inizio del nostro mandato vogliamo condividere con la popolazione locale e con i portatori di interesse i progetti dell’Amministrazione comunale in tema di riqualificazione e miglioramento del centro storico di Cortona - dichiara il sindaco Luciano Meoni - insieme al sottoscritto saranno presenti gli assessori competenti e la consigliera con delega al Centro storico, Silvia Navini. Auspichiamo una serata di confronto costruttivo con l’obiettivo di valorizzare la città per chi ci vive, lavora e per i visitatori».