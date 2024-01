Cortona, «Il pediatra nel cassetto». Nuovo incontro per il ciclo «Pillole per genitori quasi perfetti»

Arezzo, 22 gennaio 2024 – Arriva in contemporanea al picco influenzale il secondo incontro della rassegna «Pillole per genitori quasi perfetti» e il tema scelto è proprio quello di stagione. Mercoledì 25 gennaio è in programma «Il pediatra nel cassetto», un vademecum sulle malattie dei bambini e su come comportarsi a cura della dottoressa Gabriella Ravalli.

La pediatra incontrerà i genitori al nido comunale d’infanzia «Il Castello» di via XXV Aprile a Camucia, alle ore 18. L’appuntamento ha una durata di un’ora ed è aperto a tutte le famiglie, anche a coloro che non hanno bambini iscritti ai nidi d’infanzia comunali.

L’iniziativa è della Cooperativa Polis, nell’ambito delle attività dei servizi per l’infanzia del Comune di Cortona. Il programma prevede altri 5 incontri, quello successivo si terrà il 15 febbraio e si intitola «Senti come parlo», per facilitare il linguaggio dei bambini, con la logopedista Nila Brandi. Il 14 marzo «Tutti giù per terra», come il movimento sviluppa l’intelligenza, con la fisioterapista infantile Stefania Tacconi. Il 18 aprile spazio al «Circolo della sicurezza», quindi l’importanza della relazione affettiva e della ‘responsività’ genitoriale per la crescita dei bambini, con le psicologhe e psicoterapeute Giulia Franchini e Claudia Castracani. «Favole a merenda» è il titolo dell’incontro di maggio (data da stabilire) con la pediatra Laura Fedeli, su come la lettura con i figli sviluppi il cervello. Infine il 4 giugno «Ha cominciato lui», i litigi fra bambini e la gestione dei conflitti, con la pedagogista Francesca Meacci.