Arezzo, 5 aprile 2025 – Cortona, il consiglio comunale di venerdì 11 aprile

Novità per il bilancio di previsione e per il piano triennale dei lavori pubblici

È convocato per venerdì 11 aprile alle ore 15,30 il Consiglio comunale di Cortona. Sono 14 i punti all’ordine del giorno. Dopo gli adempimenti di rito, la presidente Maria Isolina Forconi e il sindaco Luciano Meoni apriranno la seduta con le comunicazioni e quindi saranno esaminate interrogazioni, interpellanze e mozioni. Fra queste ultime sono annunciate quella del Gruppo Consiliare Map Cortona Centro Destra e Futuro per Cortona per il «Potenziamento della rete di capannine meteorologiche nel territorio comunale» e dal Gruppo Pd relativa al sostegno alla proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare «Ma quale casa?» e impegno per l’attuazione di misure abitative.

Il sindaco presenterà e metterà ai voti la ratifica della delibera di giunta e la variazione al bilancio di previsione, a seguire l’aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici. Sempre al primo cittadino spetta l’illustrazione di del progetto di stazione per antenna di telefonia mobile a Montanare. A seguire sarà messa ai voti la soppressione di due tratti di strada vicinale in disuso, l’approvazione delle modifiche allo statuto societario e l’aumento di capitale della società Arezzo Casa S.p.A. e il recesso dall’associazione «Rete Italiana Città Sane - Oms».

Il Consiglio comunale di Cortona è aperto al pubblico nei limiti di capienza della sala e si può seguire in diretta anche dalla pagina YouTube del Comune di Cortona.