Pier Francesco De Robertis
25 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Sono 8 punti all'ordine del giorno con la variazione del bilancio di previsione

cortona

cortona

Arezzo, 25 settembre 2025 – Cortona, il consiglio comunale di martedì 30 settembre

Sono 8 punti all'ordine del giorno con la variazione del bilancio di previsione

È convocato per martedì 30 settembre alle ore 15 il Consiglio comunale di Cortona. Sono 8 i punti all'ordine del giorno. Dopo gli adempimenti di rito, il presidente e il sindaco apriranno la seduta con le comunicazioni. A seguire il sindaco presenterà e metterà ai voti il ​​Bilancio consolidato 2024, a seguire sarà discussa la variazione al bilancio di previsione. Fra le pratiche tecniche di lavori pubblici è previsto il voto sullo Spostamento tratto di strada vicinale «del Riarello» e tratto di strada vicinale «Della Redola» e successivamente la variante numero 1 al Piano strutturale intercomunale. Ultimo punto all'ordine del giorno è il voto alle modifiche del Regolamento comunale «Centro storico di Cortona».

Il Consiglio comunale di Cortona è aperto al pubblico nei limiti di capienza della sala e si può seguire in diretta anche dalla pagina YouTube del Comune di Cortona.

