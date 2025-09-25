Arezzo, 25 settembre 2025 – Cortona, il consiglio comunale di martedì 30 settembre

Sono 8 punti all'ordine del giorno con la variazione del bilancio di previsione

È convocato per martedì 30 settembre alle ore 15 il Consiglio comunale di Cortona. Sono 8 i punti all'ordine del giorno. Dopo gli adempimenti di rito, il presidente e il sindaco apriranno la seduta con le comunicazioni. A seguire il sindaco presenterà e metterà ai voti il ​​Bilancio consolidato 2024, a seguire sarà discussa la variazione al bilancio di previsione. Fra le pratiche tecniche di lavori pubblici è previsto il voto sullo Spostamento tratto di strada vicinale «del Riarello» e tratto di strada vicinale «Della Redola» e successivamente la variante numero 1 al Piano strutturale intercomunale. Ultimo punto all'ordine del giorno è il voto alle modifiche del Regolamento comunale «Centro storico di Cortona».