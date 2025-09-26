La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nave Usa ToscanaAggressione ex sindacoBubble hotelGioiellerie svaligiateVasco Rossi GazaCaduto in Arno
Acquista il giornale
CronacaCapolona: |Ri| scoprire l'Arno sabato 27 settembre alle ore 17
26 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Capolona: |Ri| scoprire l'Arno sabato 27 settembre alle ore 17

Capolona: |Ri| scoprire l'Arno sabato 27 settembre alle ore 17

Il Comune ha organizzato presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, sabato 27 settembre alle ore 17, un incontro per parlare di riqualificazione e recupero del territorio, con la partecipazione di esperti del settore come Marco Valtriani e Laura Leone

l'arno

l'arno

ARezzo, 26 settembre 2025 –  Capolona .|Ri| scoprire l'Arno sabato 27 settembre alle ore 17

A Capolona, ​​il Comune ha organizzato presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, sabato 27 settembre alle ore 17, un incontro per parlare di riqualificazione e recupero del territorio, con la partecipazione di esperti del settore come Marco Valtriani e Laura Leone. Al centro della giornata il fiume Arno"come è e come viene raccontato".

Un impegno quello di vivere il fiume portato avanti dal Comune già da due anni attraverso progetti di rafting, con la convenzione con la TRafting, e con la collaborazione della Proloco Castelluccio, per percorsi fluviali da Buta a Castelluccio, o di yoga in acqua con i sup nella zona di via dei Tiratoi, iniziative queste che hanno fatto scoprire l'Arno in modo diretto e immersivo. Un impegno nella scoperta del fiume e del suo ambiente portato avanti con la ciclovia dell'Arno nel tratto di Castelluccio, o ancora con Puliamo il Mondo per responsabilizzare le giovani generazioni.

Marco Valtriani, guida ambientale, autore dei sentieri nel territorio di Capolona, ​​tratterà il tema del fiume come ecosistema e spazio interazione con la natura ei suoi abitanti: pesci, rettili, uccelli, macroinvertebrati.

Laura Marianna Leone, vicepresidente del CIRF-Centro italiano per la riqualificazione fluviale-, referente per il centro dei Contratti di Fiume, tratterà della gestione e riqualificazione dei fiumi; come rendere compatibili naturalità dei corsi d'acqua e sicurezza idraulica.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata