Cortona, il Consiglio comunale di lunedì 18 marzo 2024

Arezzo, 12 marzo 2024 – Sono quindici i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di lunedì 18 marzo, la seduta si aprirà alle ore 15 con le pratiche di rito. Viste le dimissioni di Nicola Carini dalla carica di presidente, nelle fasi iniziali la seduta vedrà impegnata la vice Isolina Forconi. Dopo le comunicazioni del sindaco Luciano Meoni si aprirà la sessione per l’elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio comunale. Seguirà la fase dedicata a interrogazioni e mozioni fra cui è annunciata quella del gruppo Futuro per Cortona per l’area di «sgambamento» cani.

Punto successivo all’ordine del giorno è l’atto di indirizzo alla Giunta comunale per la promozione ed il sostegno per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e per configurazioni di autoconsumo diffuso. Successivamente il sindaco sarà relatore della pratica di aggiornamento al (Dup) Documento unico di programmazione e successivamente della variazione al bilancio di previsione. Seguono due pratiche relative alla permuta e accorpamento al demanio stradale comunale facenti parte di Via della Fortezza. Altri punti sono quelli per l’approvazione del Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitari e per la ratifica della Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della variante alla Sr71 nel territorio cortonese.

Penultimo punto è l’adozione dell’aggiornamento del Piano di protezione civile comunale e in conclusione è previsto il voto sulla modifica al Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente e nuovo servizio taxi.

Al Consiglio comunale il pubblico potrà partecipare in presenza oppure seguire la seduta dalla pagina YouTube del Comune.