Arezzo, 20 marzo 2025 – Cortona, gli studenti chiedono orienteering, investimenti per le biblioteche, potenziamento tpl e mensa anche per le superiori

Insediato il nuovo Consiglio delle ragazze e dei ragazzi, Diletta Girardi sindaca: ecco le mozioni. L’iniziativa dell’istituto Signorelli incrocia il programma delle Politiche giovanili

Una giornata di orienteering, un servizio mensa anche per gli studenti delle superiori, un programma di potenziamento delle biblioteche e del trasporto pubblico locale. Sono le mozioni approvate dal Consiglio comunale «junior» di Cortona, progetto dell’istituto «Signorelli», che si è riunito questo giovedì 20 marzo, incrociando l’iniziativa «Ragazzi in Comune», curata dalla consigliera alle Politiche giovanili Benedetta Romiti.

Il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi di Cortona ha visto l’elezione a sindaco di Diletta Girardi. È stato il primo cittadino di Cortona Luciano Meoni a consegnare la fascia tricolore alla neo sindaca junior. A seguire, la presidente del Consiglio «junior» Sofia Perugini, ha dato il via all’illustrazione delle mozioni, coadiuvata dalla presidente Isolina Forconi. L’assessore alla Cultura Alessio Barbini e il consigliere Giulio Battaglini hanno chiesto che l’Amministrazione comunale potenzi le biblioteche, indicando specifici interventi e programmi da mettere in campo sia nella sede di Cortona che in quella di Camucia. L’assessore Alessia Argentelli e il consigliere Gabriele Leonardi hanno puntato a favorire la diffusione dell’orienteering, dedicando una giornata a questa disciplina sportiva. L’assessore Elena Garofalo ha illustrato la mozione con cui si chiede la possibilità di organizzare un servizio mensa per gli studenti delle superiori, mediante il coinvolgimento dei ristoranti del territorio. Relativamente ai trasporti l’assessore Daniele Maccarini ha evidenziato una serie di margini di miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale. Infine è stato presentato il «Festival dell’EcoNOImia» organizzato dall’istituto tecnico economico «Laparelli». Altre mozioni hanno riguardato la valorizzazione degli stemmi della facciata di palazzo Casali e gli itinerari francescani presenti a Cortona. Per offrire supporto alle proposte dei giovani amministratori sono intervenuti gli assessori alla Cultura, Francesco Attesti e Silvia Spensierati per le materie Sport e Trasporti.

«Ringraziamo l’istituto Signorelli che ha condiviso con l’amministrazione comunale il programma ‘Ragazzi in Comune - dichiara la consigliera con delega alle Politiche giovanili, Benedetta Romiti - a questo terzo e conclusivo incontro siamo giunti dopo due appuntamenti in cui gli amministratori comunali hanno illustrato agli studenti il funzionamento della macchina municipale. Oggi salutiamo il compimento del progetto curato dalla scuola che vede l’elezione dei nuovi rappresentanti dei giovani cortonesi».

«Ringraziamo i nostri giovani per aver elaborato queste proposte - dichiara il sindaco Luciano Meoni - alcune sono di facile realizzazione e in parte già recepite dall’Amministrazione comunale, si veda in tema sportivo, sulle altre ci mettiamo al lavoro insieme ai componenti della giunta al fine di dare una risposta all’insegna del reciproco impegno».