Arezzo, 22 marzo 2025 – Cortona, Fratticciola capitale della Chianina con la 70^ Mostra del Vitellone

Taglio del nastro della due giorni, i vincitori del concorso. Spazio ai disegni dei bambini

«Fratticciola cuore della Valdichiana oggi è la capitale della Chianina», così il sindaco Luciano Meoni al taglio del nastro della 70^ edizione della Mostra del Vitellone. Fino a domenica 23 marzo tantissimi appuntamenti all’insegna dell’identità storica dalla Valdichiana e delle sue eccellenze. «Qui il meglio della zootecnia e delle produzioni agrarie», gli ha fatto eco il vice sindaco e assessore alle Attività produttive Paolo Rossi che insieme al primo cittadino hanno ringraziato tutti gli allevatori, il pubblico, gli espositori della fiera agricola che si è aperta negli ambienti del Museo della civiltà contadina e tutta l’associazione Il Carro che insieme a Cortona Sviluppo e all’Asd Fratticciola stanno portando avanti la manifestazione. Presente all’inaugurazione l’assessore all’Agricoltura regionale Stefania Saccardi, mentre nel corso della mattinata anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani non ha voluto far mancare la propria presenza.

Alla 70^ Mostra del bovino di razza Chianina numerosi espositori, il consorzio Cortona Doc e immancabile l’istituto Vegni con le dimostrazioni culinarie all’insegna delle eccellenze enogastronomiche locali.

Nel corso della mattinata sono stati proclamati i vincitori, per i vitelli primo premio a L’Oleandro di Sciarri (seguito da Livietta Giannini e Agricola Valentini), per le vitelle primo posto per Bennati (seguiti da L’Oleandro e Porcelli), infine nella categoria Gruppo primo posto per L’Oleandro seguito da Bennati.

Oltre 120 i disegni in lizza al concorso «Matite e pennarelli per il vitellone» a cui hanno partecipato le scuole cortonesi. Nella categoria della scuole primarie, per le quinte, primo posto per Montecchio del Loto (seguita da Fratta e Pergo a pari merito con Terontola); per le quarte primo posto a Fratta (seguita da Terontola e Mercatale a pari merito con Centoia); per le terze primo posto per Fratta; per le seconde primo posto a Fratta e per le prime, vittoria ad ex aequo per le sezioni A e B di Camucia. Menzione speciale per gli alunni di Sodo di Cortona; mentre per la categoria scuole secondarie di primo grado hanno fatto cappotto le sezioni di Fratta.