Cortona, formazione del personale: riduzioni degli orari di apertura dell’ufficio Anagrafe e dei Dec

Arezzo, 19 gennaio 2024 – Prosegue il piano di formazione del personale dei servizi anagrafici e degli sportelli decentrati del Comune di Cortona. L’operazione interessa tutti i dipendenti comunali addetti ai servizi ed avverrà in videoconferenza in modo da garantire delle finestre orarie di apertura e disponibilità in favore della cittadinanza. L’obiettivo è quello di rendere più efficienti i servizi anagrafici e degli sportelli Dec dell’Amministrazione comunale, attraverso software con migliori performance.

Le attività di formazione comporteranno alcune chiusure temporanee a partire da martedì 23 gennaio. Questa prima chiusura riguarderà gli uffici Dec di Camucia e Terontola e lo sportello Anagrafe centrale dalle ore 9 alle 10,30. Le successive sessioni di formazione avranno una durata di tre ore e comporteranno una chiusura più estesa del turno dei servizi, ma sempre con garanzia di finestra oraria di attività per la cittadinanza. Ulteriore data con variazione è quella di venerdì 26 gennaio dalle 9-12 (Anagrafe Cortona - Dec Camucia e Terontola che riapriranno fra le 12 e le 13), segue quella di lunedì 29 (sempre ore 9-12) per l’anagrafe di Cortona e i Dec di Camucia e Mercatale che quindi riapriranno fra le 12 e le 13. Anche il 31 gennaio, mercoledì, si terrà una sessione di formazione fra le 9 e le 12 che comporterà la chiusura dell’Anagrafe centrale e i Dec di Camucia e Mercatale, con riapertura fra le 12 e le 13. Il giorno seguente, giovedì primo febbraio, la formazione avverrà il pomeriggio con chiusura fra le 14 e le 17 del Dec di Camucia. Infine, venerdì 2 febbraio, nuova sessione di formazione fra le 9 e le 12 che comporterà la chiusura dell’Anagrafe centrale e dei Dec di Camucia e Terontola, con riapertura fra le 12 e le 13. Segue riepilogo schematico:

Elenco date e orari delle chiusure:

- martedì 23/01/24 Ore 09.00-10:30 (Anagrafe centrale - Dec Camucia e Terontola)

- venerdì 26/01/24 Ore 09.00-12:00 (Anagrafe centrale - Dec Camucia e Terontola)

- lunedì 29/01/24 Ore 09.00-12:00 (Anagrafe centrale - Dec Camucia e Mercatale)

- mercoledì 31/01/24 Ore 09.00-12:00 (Anagrafe centrale - Dec Camucia e Mercatale)

- giovedì 1/02/24 Ore 14.00-17:00 (Dec Camucia)

- venerdì 2/02/24 Ore 09.00-12:00 (Anagrafe centrale - Dec Camucia e Terontola)