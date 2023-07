Cortona, dal 6 luglio novità per la sosta nel centro storico

Arezzo, 4 luglio2023 – Dopo la riqualificazione delle aree di sosta, l’Amministrazione comunale prosegue il lavoro per rendere più accessibili i parcheggi a servizio del centro storico. Dal prossimo 6 luglio il parcheggio dello Spirito Santo diventerà a pagamento e vedrà entrare in funzione i parchimetri con gli stessi parametri delle zone di piazza Mazzini e viale Cesare Battisti (dalle 8 alle 20, festivi compresi - tariffa oraria 1,50 euro - pagamento minimo 0,9 euro - possibilità di gestione sosta tramite app Easypark).

«L’azione dell’Amministrazione comunale - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - ha portato alla riqualificazione e all’ampliamento dell’area di sosta gratuita del Mercato Vecchio. Dopo questa operazione, il parcheggio dello Spirito Santo diventa a pagamento con una serie di agevolazioni riservate ai cortonesi ed ai lavoratori. Tutte le risorse derivanti dai parcheggi saranno reinvestite per il loro miglioramento - prosegue il sindaco - si tratta di un’azione non più rinviabile per un territorio che vuole puntare sul turismo e sulla tutela delle prerogative di chi vive e lavora nella città tutto l’anno».

Per venire incontro alle esigenze dei residenti del centro storico, anche il parcheggio dello Spirito Santo rientra fra quelli ricompresi dall’abbonamento loro dedicato (sosta in abbonamento gratuita, 10 euro annui per i soli oneri amministrativi).

Ma non solo, per il parcheggio dello Spirito Santo viene ideata una soluzione «flat» per tutti i residenti del comune di Cortona (sosta in abbonamento gratuita, 30 euro annui per i soli oneri amministrativi). Si tratta di una possibilità sfruttabile fino a due veicoli per nucleo familiare. Anche i residenti del centro storico, che finora vedevano limitato l’abbonamento ad un veicolo per famiglia, per lo Spirito Santo potranno ottenere l’abbonamento per una seconda autovettura intestata a un componente del nucleo familiare.

Al fine di agevolare anche i lavoratori del centro storico non residenti nel territorio cortonese, l’Amministrazione comunale ha previsto un abbonamento a loro dedicato. Si tratta della possibilità di sostare gratuitamente corrispondendo 80 euro all’anno (per i soli oneri amministrativi per il tagliando). Questa misura riguarda i dipendenti delle attività economiche, commerciali, imprenditoriali o di servizio con sede nel centro storico con contratto di lavoro non inferiore a quattro mesi.

Per ottenere o rinnovare gli abbonamenti, sono a disposizione gli uffici della Polizia municipale (ingresso del Comune, via Roma 5) dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.30; il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 17.30. Per ottenere l’abbonamento dedicato ai lavoratori del centro non residenti nel comune di Cortona, l’utente dovrà produrre documentazione attestante la propria posizione di lavoro o autodichiarazione, la modulistica sarà fornita in sede.