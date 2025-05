Arezzo, 30 maggio 2025 – Cortona, cominciamo presto con il teatro: 250 studenti coinvolti nel progetto

Il bilancio di «La Generazione Z incontra il Teatro», il progetto di Officine della Cultura. Spensierati: «Teatro e scuola in stretta relazione»

Il teatro come attività didattica ed educativa, a Cortona si è concluso il progetto realizzato da Officine della Cultura nell'ambito delle azioni extrascolastiche sostenute dall'Amministrazione comunale. Due spettacoli messi in scena al Teatro Signorelli per circa 250 bambini coinvolti, tutti provenienti dalle scuole dell'infanzia e dalle primarie dell'istituto comprensivo Cortona 1.

Nei due giorni sono andati in scena gli spettacoli «Il gatto con gli stivali» con Alessandra Bracciali e Iacopo Dicembrini (regia e testo di Livio Valenti, musiche di Lorenzo Bachini) e «Melina» con Cinzia Corazzesi e Andrea Vitali (di Lorenzo Bachini con la direzione di Livio Valenti).

«È importante la scuola sia in dialogo con il mondo del teatro - dichiara l'assessore all'Istruzione del Comune di Cortona, Silvia Spensierati - questa esperienza che stiamo portando avanti negli anni punta proprio a questo ed è utile a tutti i bambini che attraverso la narrazione teatrale possono calarsi in una dimensione speciale della conoscenza e dell'apprendimento. Oltre alle insegnanti, ringrazio tutti gli artisti e gli organizzatori per l'ottimo lavoro svolto».

«Il legame e insieme il ponte che il teatro riesce a creare tra la persona, la comunità, l'immaginazione e la realtà, tra ciò che siamo e vorremmo essere, tra ciò che non siamo e che dovremmo essere e quanto gli altri vedono, vivono di noi è qualcosa di talmente forte e necessario che non possiamo che ringraziare i docenti e le amministrazioni che, insieme a noi, permettono ai ragazzi di oggi e agli adulti di domani di essere parte attiva di questa esperienza - dichiara Massimo Ferri, presidente di Officine della Cultura - È l'impegno che portiamo avanti con la rassegna La generazione Z incontra il teatro».