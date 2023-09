Cortona, a Terontola l’ufficio comunale arriva in centro

Arezzo, 18 settembre 2023 – Nuova sede, nuovi arredi e nuovi servizi pubblici a Terontola. Grazie al nuovo ufficio Dec, il Comune di Cortona si avvicina sempre di più alla cittadinanza. La sede si trova infatti in via XX Settembre, 21, nel pieno centro della cittadina cortonese, a pochi passi dalla stazione ferroviaria.

La decisione dell’Amministrazione comunale di trasferire qui la sede ha consentito di liberare gli spazi precedentemente utilizzati in via dei Combattenti e di aumentare la capienza dell’asilo nido.

Un doppio beneficio per la comunità terontolese che da adesso può contare su uno sportello Dec più accessibile.

«La volontà era quella di dare maggior centralità all’ufficio e ci siamo riusciti perché siamo proprio nel luogo dove si concentrano tanti servizi pubblici, dai trasporti alla farmacia, oltre a diverse attività commerciali - dichiara l’assessore al Personale del Comune di Cortona, Alessandro Storchi - è uno spazio fruibile per tutta la cittadinanza e nelle prossime settimane puntiamo ad aumentare i giorni di apertura, stiamo valutando questa possibilità con gli uffici. Bisogna ricordare come questi sportelli non eroghino più soltanto pratiche di protocollo o di anagrafe, adesso svolgono funzionalità molteplici: dal ritiro dei tesserini venatori, l’attivazione dell’identità digitale, si possono anche ottenere le App per le informazioni che vengono diramate dal Comune (AppIo e We Are Cortona)».

«Abbiamo deciso insieme alla maggioranza e all’assessore di riferimento Alessandro Storchi di spostare lo sportello Dec in un questa zona più centrale - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - è un’operazione necessaria per rendere questo ufficio più fruibile. Questo nuovo ufficio ci permette di liberare un locale che ci consentirà di aumentare i posti disponibili per l’asilo nido, i lavori per l’ampliamento sono quasi conclusi e noi auspichiamo che si possa aumentare questo servizio anche dando migliori risposte ai cittadini».