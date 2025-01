Arezzo, 10 gennaio 2025 – Convegno del CIF (Centro Italiano Femminile) di Arezzo: 25 anni di impegno con la Consulenza Familiare

Domenica 19 gennaio 2025 alle ore 15,30 il Centro Italiano Femminile (CIF) di Arezzo celebra un importante traguardo: 25 anni di attività del Centro di Consulenza Familiare. L’evento si terrà nella Sala "Pieve" del Palazzo della Fraternita dei Laici, in Piazza Grande ad Arezzo. L’ingresso è libero, è gradita la prenotazione entro il 13 gennaio.

Un quarto di secolo dedicato alle famiglie: in 25 anni il Centro di Consulenza Familiare, associato UCIPEM - Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali - ha seguito circa 1.150 casi, offrendo supporto a coppie, individui, famiglie, genitori e figli, principalmente della provincia di Arezzo. Il servizio, attualmente gestito da 8 consulenti familiari, volontari altamente qualificati e continuamente aggiornati e formati, si avvale della collaborazione di una équipe interdisciplinare con vari professionisti, tra cui pedagogisti, psicologi e consulenti legali. Da quest’anno il Centro offre anche un servizio di Mediazione familiare per le coppie che ne sentono il bisogno o che debbano adempiere a una disposizione del Tribunale.

Accanto alla Consulenza Familiare, il CIF ha aperto dallo scorso anno il Centro PRAV (Prevenzione, Recupero e Assistenza Autori di Violenza), un progetto rivolto agli autori di violenza o a rischio di attuarla, per aiutarli a comprendere e a prevenire o a modificare i propri comportamenti a salvaguardia delle vittime ed anche a vantaggio personale e di tutta la società civile.

Il programma del convegno di Domenica 19 gennaio prevede diversi momenti di approfondimento. L’apertura è affidata a Michela Senesi, rappresentante della Fraternita dei Laici; a seguire, la Presidente del CIF di Arezzo, Francesca Brandini Dini, presenterà il consultorio e i servizi offerti, raccontando il significato e l’impatto che il Centro ha avuto nella comunità aretina in questi 25 anni.

Sergio Martinenghi, Consulente Familiare e supervisore AICCeF (Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari), interverrà con un contributo sulle ragioni per cui le persone si rivolgono ai consultori familiari e i contesti in cui questi possono essere un supporto prezioso per affrontare momenti difficili della vita. Inoltre, Martinenghi traccerà una breve storia dei consultori familiari e fornirà un inquadramento della figura del consulente. Seguiranno delle brevi riflessioni di membri dell’équipe sul positivo cammino del Centro di Consulenza.

L’evento sarà arricchito da un intermezzo musicale della violinista Marna Fumarola. Il convegno si concluderà con un buffet di ringraziamento per tutti gli intervenuti.

Al termine sarà possibile la visita alla Torre dell’Orologio, un emblema della città di Arezzo, con ingresso simbolico di 3 euro.

Il Centro di Consulenza Familiare del CIF opera in Via Guido Monaco, 48 ad Arezzo. Per informazioni e consulenze si può contattare il numero: 353 4171454 negli orari 09.00 / 22.00

Per il convegno: ingresso libero, prenotazione gradita entro il 13 gennaio al numero WhatsApp 3398905952.