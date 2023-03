Controversie tributarie, c’è la definizione agevolata

Arezzo, 30 marzo 2023 – Il Comune di Arezzo sfrutta la possibilità introdotta per gli enti locali dall’ultima legge di bilancio, ovvero l’approvazione di un regolamento per la definizione agevolata del contenzioso tributario che riproduce sostanzialmente le previsioni contenute nella normativa nazionale. La fattispecie riguarda tutti coloro che hanno una controversia avviata entro il 31 dicembre 2022.

Questa potrà essere chiusa anticipatamente con il vantaggio per il contribuente di versare una somma pari al solo tributo o inferiore a seconda dello stato di avanzamento del contenzioso: il range va dal 100% nel caso in cui debba esaurirsi il primo grado e quindi il ricorso sia ancora da discutere fino al 5% se il contribuente è già dinanzi alla Corte di Cassazione ed è uscito vincitore dai primi due gradi di giudizio.

Una volta pagata la specifica somma dovuta, comunque senza interessi di mora o l’aggravio di sanzioni, si estinguono sia l’obbligazione che il contenzioso tributari.

Nella sua illustrazione l’assessore Alberto Merelli ha ricordato che “a oggi ci sono 70 contenziosi su Ici e Imu per 382.000 euro e 10 sulla Tari per 99.000 euro. Non sappiamo quanti sfrutteranno questa finestra e quanto di conseguenza il Comune ne ricaverà”.

La pratica è stata approvata con 18 voti favorevoli e 12 astenuti.