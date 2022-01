Firenze, 21 gennaio 2022 - E' San Godenzo, il piccolo comune lungo la strada che porta a Forlì, la maglia nera della Toscana in quanto a contagi giornalieri su centomila abitanti. Il tasso di incidenza è infatti di 646,35, il più alto nelle ultime 24 ore se si considerano i dati comune per comune. Su una popolazione di poco più di mille anime si registrano infatti 7 nuovi positivi. Superano il tasso di 600 anche Riparbella, in provincia di Pisa e Bientina, sempre nel pisano.

Il tasso di contagi giornalieri su centomila abitanti è un dato che aiuta a capire se i nuovi positivi registrati in un comune nelle ultime 24 ore si debbano considerare tanti o pochi e quanto impattano dunque sulla popolazione. Una fotografia di come insomma circola il virus nella regione.

Ecco in dettaglio i dati giornalieri e a livello provinciale e per comune.

I dati a livello provinciale

Firenze 411 (4057 nuovi casi)

Livorno 418 (1380 nuovi casi)

Pisa 355 (1481 nuovi casi)

Pistoia 375 (1092 nuovi casi)

Prato 309 (793 nuovi casi)

Lucca 306 (1166 nuovi casi)

Grosseto 323 (707 nuovi casi)

Arezzo 340 (1148 nuovi casi)

Massa-Carrara 237 (450 nuovi casi)

Siena 294 (775 nuovi casi)

I dati per comune

Zona Toscana Centro

Nell’area vasta centro ci sono stati 6194 nuovi casi. Nell'area delle province di Firenze, Prato e Pistoia (oltre alla Zona del Cuoio pisana) il comune dove il virus ha corso di più nelle ultime 24 ore è San Godenzo, con un tasso del 646: 7 positivi su 1083 abitanti. Segue Ponte Buggianese nel pistoiese con 51 nuovi casi su quasi 9mila abitanti (e un tasso del 577). Arriva poi Rignano sull’Arno, della città metropolitana fiorentina, con 48 nuovi casi e un tasso del 552. Nell’area centro della nostra regione, Marradi è il comune che sta meglio: un solo nuovo caso ed un tasso del 33.

Zona Toscana Nord Ovest

Nella Toscana nord ovest, primato in negativo per Riparbella, nel pisano, dove 10 casi su 1500 abitanti hanno fatto schizzare il tasso a 630. Al secondo posto Bientina, con un tasso del 610. Va meglio a Capannoli (Lu), con 38 nuovi casi e un tasso del 595. Situazione incoraggiante invece a Mulazzo, comune di 2260 abitanti nella provincia di Massa-Carrara: un solo caso registrato.

Zona Toscana Sud Est

Nella zona che comprende le province di Arezzo, Grosseto e Siena, il virus corre di più a Castel Focognano, nell’aretino. Si registrano 17 nuovi casi di positività e un tasso del 568. Segue il Monte Argentario: 67 casi su 11mila abitanti. E un tasso del 565. Due soli positivi in più invece a Casole d’Elsa, nel senese: 2 casi e un tasso del 53.