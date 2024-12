Consulta provinciale delle Categorie di Confartigianato Imprese Arezzo, confermato Pier Luigi Marzocchi alla Presidenza

Arezzo, 10 dicembre 2024 – La Consulta provinciale delle Categorie di Confartigianato Imprese Arezzo ha confermato per acclamazione Pier Luigi Marzocchi alla Presidenza per il prossimo quadriennio.

Durante la riunione, Marzocchi ha ricevuto il plauso del Presidente Maurizio Baldi, del Segretario Alessandra Papini e dei Presidenti di Federazione per il lavoro svolto nel precedente mandato, distinguendosi per la sua capacità di rappresentare le esigenze delle categorie artigiane sul territorio.

Alla Vice presidenza è stato eletto Alessandro Tani, attuale Presidente della Federazione Trasporti, anch’egli con voto unanime.

Durante l’incontro, Marzocchi ha ringraziato i colleghi imprenditori, in particolare i nuovi eletti Stefano Ziantoni e Michele Pannacci, unitamente a Fabrizio Piervenanzi e Roberto Carria, giunti a fine mandato (ai quali è stata donata una targa a ricordo), sottolineando l’importanza strategica di Arezzo nel sistema associativo regionale, grazie alla presenza di ben 10 presidenti regionali all’interno di Confartigianato Imprese Toscana, 2 presidenti e 3 vice presidenti in seno alla confederazione nazionale.

“In questi anni abbiamo dato una vera e propria impronta alle politiche categoriali di Confartigianato sui vari livelli – dice il neo rieletto Presidente Marzocchi – grazie alla capacità di un gruppo dirigente giovane, dinamico che sa sempre rinnovarsi; gli incarichi che abbiamo ricevuto nei contesti regionale e nazionale sono la testimonianza di ciò. Voglio inoltre ringraziare il mio compagno di viaggio Fabrizio Piervenanzi al quale devo molto in termini di supporto operativo e lungimiranza, nell’affrontare questo importante incarico”.

“La rappresentanza sindacale dei settori categoriali è da sempre una delle priorità della nostra Associazione – aggiunge Marzocchi – La nostra area conta 13 Federazioni provinciali di categoria, 35 Organizzazioni provinciali di categoria, 2 Movimenti d’Opinione (Donne e Giovani), ognuna con un proprio consiglio direttivo e ben 178 dirigenti imprenditori impegnati giornalmente nel portare avanti le istanze dei propri settori. Il mio compito è fare una sintesi sull’enorme lavoro svolto dai colleghi e renderlo centrale nelle azioni da intraprendere all’interno del Sistema associativo. Su questo grande merito va anche alla struttura e ai Funzionari che da anni rappresentano un’eccellenza nel panorama provinciale, regionale e nazionale, grazie alla loro dedizione e professionalità “.

“Questo nuovo mandato – sostiene Marzocchi – rappresenta un’opportunità per continuare a lavorare insieme, valorizzando le eccellenze del nostro territorio e affrontando le sfide che le imprese artigiane devono fronteggiare. Tra le priorità, l’emergenza manodopera richiede azioni concrete: è fondamentale sviluppare nuovi progetti per attrarre giovani talenti, incentivare la formazione specializzata e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il mio impegno insieme ai colleghi, sarà quello di promuovere iniziative trasversali e creare sinergie tra le categorie per sostenere la crescita e l’innovazione delle nostre imprese, valorizzando i giovani che vogliono intraprendere questo percorso. Riteniamo infatti – conclude Marzocchi – che temi come manodopera qualificata e passaggio generazionale, siano la sfida cruciale per presente ed il futuro dell’artigianato e delle PMI”.

Ecco il nuovo organigramma/funzionigramma della Consulta Provinciale delle Categorie di Confartigianato Arezzo:

PRESIDENTE: Pier Luigi Marzocchi (Presidente Federazione Benessere)

VICE PRESIDENTE: Alessandro Tani (Presidente Federazione Trasporti)

CONSIGLIERI: Stefano Ziantoni (Presidente Federazione Alimentazione), Pietro Fabbroni (Presidente Federazione Artistico), Michele Pannacci (Presidente Federazione Autoriparazione), Giacomo Cariulo (Presidente Federazione Comunicazione), Giordano Cerofolini (Presidente Federazione Edilizia), Simone Bolgi (Presidente Federazione Impianti), Luca Fiorini (Presidente Federazione Meccanica), Giordano Frangipani (Presidente Federazione Moda), Luca Parrini (Presidente Federazione Orafi e Argentieri), Leonardo Fabbroni (Presidente Federazione Legno e Arredo) e Alessandro Caneschi (Presidente Federazione Servizi e Terziario)

FUNZIONIGRAMMA: Marco Bacci (Responsabile di Settore e Coordinatore Federazione Legno e Arredo), Francesco Meacci (Responsabile Divisione economica e Coordinatore Federazione Trasporti), Paolo Frusone (Coordinatore Federazioni Artistico, Orafi e Argentieri, Meccanica), Simone Verdelli (Coordinatore Federazione Impianti), Elena Bucefari (Coordinatrice Federazione Edilizia), Manuela Boncompagni (Coordinatrice Federazioni Benessere e Moda), Gigliola Fontani (Coordinatrice Movimenti Donne Impresa e Giovani Imprenditori, Federazioni Alimentazione, Comunicazione, Servizi e Terziario), Giacomo Magi (Coordinatore Federazione Autoriparazione) e Lara Brandoni (Coordinatrice settore agricoltura)